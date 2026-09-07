En Uzun Menzile Sahip Elektrikli Otomobiller (Tek Şarjla 900 Kilometreyi Aşan Bile Var)

En uzun menzile sahip elektrikli araçlar hangileri merak ediyorsanız, tek şarjla en çok mesafe kat edebilen elektrikli otomobilleri güncel WLTP verilerine göre sıraladık.

Elektrikli otomobillerin menzil konusunda geldiği nokta gerçekten dikkat çekici. Birkaç yıl önce 500 kilometrenin üzerine çıkmak büyük bir başarı olarak görülürken bugün 900 kilometrenin üzerine çıkan modeller var.

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Üstelik bu otomobillerin hepsi devasa SUV'lar da değil. Verimlilik odaklı sedanlardan lüks modellere kadar farklı otomobiller bulunuyor. Peki sizce bugün en uzun menzili hangi otomobil sunuyor?

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1. Lucid Air Grand Touring: 960 km

Listenin zirvesinde Lucid Air Grand Touring var. Lucid'in güncel verilerine bakıldığında 19 inç jantlarla 960 kilometreye kadar WLTP menzili sunuyor. 20 inç jantlarda bu değer 882 kilometreye, 21 inç jantlarda ise 817 kilometreye düşüyor. Yani jant seçimi bile menzilde yüz kilometreden fazla fark yaratabiliyor.

Grand Touring'in bu kadar uzun menzil sunmasına rağmen performanstan da vazgeçmediğini belirtmemiz gerek. Çift motorlu ve dört çeker otomobil 831 beygir güç üretiyor, 0'dan 100 km/s hıza 3,2 saniyede çıkabiliyor. Üstelik otomobilin sürtünme katsayısı yalnızca 0,197 Cd.

2. Mercedes-Benz EQS 450+: 926 km

Mercedes-Benz EQS 450+, 2026'da yapılan güncellemeyle menzilini ciddi şekilde artırdı ve 926 kilometreye kadar ulaştı. Önceki modelde 780 kilometre civarında olan bu değer, yeni 122 kWh batarya ve 800 voltluk elektrik mimarisiyle önemli ölçüde yükseldi.

Yeni EQS'te yalnızca batarya büyümedi; Mercedes, elektrikli güç aktarım sistemini de elden geçirirken arka aksta iki vitesli şanzımana yer verdi. Şirket böylece büyük ve ağır bir lüks sedanın menzil konusunda oldukça verimli olmasını hedefliyor.

3. BMW iX3 50 xDrive: 805 km

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BMW'nin Neue Klasse platformunu kullanan yeni iX3 50 xDrive, SUV gövdesine rağmen listede üçüncü sıraya kadar çıkıyor. Modelin 108,7 kWh kullanılabilir bataryası bulunuyor.

iX3'ün öne çıktığı bir diğer nokta ise şarj hızı. Yeni model 800 voltluk altyapıya sahip ve uygun koşullarda 400 kW'a kadar DC şarjı destekliyor. BMW'nin verdiği bilgiye göre 10 dakikalık şarjla 372 kilometreye kadar WLTP menzili eklenebiliyor.

4. Mercedes-Benz CLA 250+: 792 km

Elektrikli otomobillerde yüksek menzil için büyük ve ağır bir otomobil gerekmiyor. CLA 250+ bunun en güzel örneklerinden biri. Mercedes'in MMA platformu üzerinde geliştirdiği model, 792 kilometreye kadar WLTP menzili sunuyor.

CLA 250+'ın arkasındaki fikir oldukça basit: Mümkün olduğunca az enerji harcayarak mümkün olduğunca uzun yol gitmek. Otomobilin aerodinamik yapısı ve verimli elektrik motoru bu hedefte önemli rol oynuyor.

5. Audi A6 Sportback e-tron performance: 756 km

Audi A6 Sportback e-tron performance, 756 kilometreye kadar çıkan WLTP menziliyle öne çıkıyor. Buradaki maksimum değer, modelin daha verimli donanım ve jant kombinasyonunda elde ediliyor. Seçilen ekipmanlara göre menzil biraz daha düşebiliyor.

A6 e-tron'un tasarımında da menzile ciddi şekilde odaklanılmış durumda. Özellikle Sportback gövdenin aerodinamik yapısı, büyük batarya ve verimli güç aktarım sistemiyle birlikte otomobilin uzun mesafe performansını destekliyor.

6. Tesla Model S: 744 km

Tesla Model S, yeni modeller peş peşe piyasaya çıkmasına rağmen menzil konusunda hâlâ güçlü seçeneklerden biri. Güncel Tesla verilerine göre çift motorlu Model S, 744 kilometre WLTP menzili sunuyor. Daha güçlü Model S Plaid'de ise bu değer 611 kilometre.

Aradaki fark aslında elektrikli otomobillerde menzilin neden tek bir rakamdan ibaret olmadığını da gösteriyor. Motor sayısı, güç, jant ölçüsü, lastikler ve aerodinamik yapı değiştiğinde aynı modelin menzili de değişebiliyor.

7. Volvo ES90: 711 km

Volvo'nun yeni elektrikli sedanı ES90, Twin Motor Performance versiyonunda 711 kilometreye kadar WLTP menzili sunuyor. Ancak burada küçük bir ayrıntı var: Volvo, bu rakamın hâlâ ilk elde edilen verilere dayandığını ve modelin sertifikasyon sürecinin devam ettiğini belirtiyor.

8. Volkswagen ID.7 Pro S: 709 km

Volkswagen ID.7 Pro S, uzun menzil için tasarlanmış modellerden biri. 86 kWh bataryaya sahip otomobil, 709 kilometreye kadar WLTP menzili sunuyor. Volkswagen bu versiyonda özellikle verimliliğe odaklanmış durumda ve model arkadan itişli olarak sunuluyor.

9. Polestar 3 Long Range Single Motor: 706 km

SUV'ların genellikle sedanlardan daha fazla enerji tükettiğini düşünürsek Polestar 3 Long Range Single Motor biraz bizlere ters köşe yapıyor. Model, 111 kWh bataryasıyla 706 kilometreye kadar WLTP menzili sunuyor.

Polestar aynı otomobili çift motorlu olarak da satıyor. Ancak çift motorlu versiyonda menzil 636 kilometreye, Performance Pack ile birlikte 567 kilometreye düşüyor. Burada da performans ile menzil arasındaki ilişki net şekilde görülüyor.

10. Hyundai IONIQ 6: 680 km

Listenin son sırasında ise uzun zamandır verimliliğiyle öne çıkan Hyundai IONIQ 6 bulunuyor. Güncel modelde 84 kWh bataryalı, arkadan itişli versiyon 680 kilometreye kadar WLTP menzili sunuyor.

IONIQ 6'nın güçlü olduğu noktalardan biri de hızlı şarj. 800 voltluk altyapı sayesinde uygun 350 kW DC istasyonlarında batarya %10'dan %80'e yaklaşık 18 dakikada gelebiliyor.