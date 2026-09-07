Peugeot’nun Eylül 2026 fiyat listesi yayımlandı. Markanın güncel binek otomobil listesinde E-208, 308, 2008, E-2008, 408, 3008, E-3008, 5008 ve E-5008 modelleri yer alıyor.

Peugeot, Eylül 2026 dönemi için geçerli olacak tavsiye edilen perakende fiyat listesini paylaştı. Açıklanan listede markanın tamamen elektrikli E-serisi modellerinin yanında benzinli, hibrit ve dizel seçenekler de yer alıyor.

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Bu içerikte Peugeot’nun Eylül 2026 güncel fiyatlarını, model bazlı versiyon seçeneklerini ve tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını bir araya getirdik.

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Peugeot fiyat listesi - Eylül 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Ağustos 2026) Kampanyalı Fiyatı E-208 2.080.000 TL - 2008 2.353.000 TL - E-2008 2.245.000 TL - Yeni 408 2.685.000 TL 2.370.000 TL 3008 2.967.000 TL 2.755.000 TL E-3008 3.384.500 TL - Yeni 5008 3.426.000 TL - Yeni E-5008 3.573.500 TL -

E-208 fiyatları - Eylül 2026

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Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrik GT 100 kW 2.080.000 TL -

Peugeot E-208, markanın elektrikli şehir otomobili seçeneklerinden biri olarak kompakt ölçüler ve elektrikli sürüş karakterini bir araya getiriyor. GT donanımıyla listelenen model, şehir içi kullanımda pratiklik arayan ve tamamen elektrikli yapıyı tercih eden kullanıcılar için konumlanıyor.

2008 fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.2 Hybrid 145 hp, Benzin ALLURE eDCS6 2.353.000 TL - 1.2 Hybrid 145 hp, Benzin GT eDCS6 2.632.000 TL -

Peugeot 2008, kompakt SUV sınıfında yer alan ve hibrit motor seçeneğiyle listelenen modellerden biri. Allure ve GT donanım seviyeleriyle sunulan araç, şehir içi kullanımda pratiklik, SUV görünümü ve otomatik şanzıman beklentisini bir arada değerlendiren kullanıcılara hitap ediyor.

E-2008 fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrik ALLURE 115 kW 2.245.000 TL - Elektrik GT 115 kW 2.400.000 TL -

E-2008, 2008 ailesinin tamamen elektrikli versiyonu olarak kompakt SUV formunu elektrikli motorla birleştiriyor. Allure ve GT donanımlarıyla listelenen model, elektrikli SUV arayan ancak şehir kullanımına uygun boyutlardan uzaklaşmak istemeyen kullanıcılar için öne çıkıyor.

Yeni 408 fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.2 Hybrid 145 hp, Hybrid ALLURE eDCS6 2.580.000 TL 2.330.000 TL 1.2 Hybrid 145 hp, Hybrid ALLURE eDCS6 Cam Tavan 2.695.000 TL - 1.2 Hybrid 145 hp, Hybrid GT eDCS6 2.910.000 TL 2.745.000 TL

Yeni 408, fastback çizgileriyle Peugeot ürün gamında farklı bir konuma sahip. Hibrit motor ve eDCS6 şanzımanla listelenen modelde Allure ve GT donanımları yer alıyor. Temmuz 2026 listesinde özellikle Allure versiyonundaki lansmana özel fiyat avantajı dikkat çekiyor.

3008 fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.2 Hybrid 145 hp, Hybrid Allure eDCS6 2.967.000 TL 2.755.000 TL 1.2 Hybrid 145 hp, Hybrid GT eDCS6 3.390.000 TL -

Peugeot 3008, markanın SUV ürün gamındaki önemli modellerinden biri olarak hibrit motor seçeneğiyle listeleniyor. Allure ve GT donanımlarıyla sunulan araç, aile kullanımı, yüksek sürüş pozisyonu ve konfor beklentisini bir arada değerlendiren kullanıcılar için konumlanıyor.