Beşiktaş Jimnastik Kulübü, BJK Coin, Beşiktaş Coin ve Beşiktaş Fan Token gibi kripto para platformları ile takımın hiçbir ilgisi olmadığını, isim ihlali yapıp insanları dolandırmaya çalışan bu platformları dava ettiklerini açıkladı.

Kripto paraların kullanım alanlarının genişlemesiyle birlikte çeşitli spor ve futbol kulüpleri de bu kervana katılarak kendi kripto para birimlerini hayranlarına sunmaya başladı. Son dönemde Beşiktaş'a ait olduğu iddia edilen BJK Coin tarzında platformların ortaya çıkması, Beşiktaş hayranlarının ilgisini çeken bir konu haline geldi.

BJK Coin'in Beşiktaş Jimnastik Kulübü tarafından çıkarıldığı düşünülse de kulubün yaptığı son açıklamayla birlikte bu tür kripto para birimlerinin BJK ile hiçbir ilgisi olmadığı ortaya çıktı. Konu ile ilgili açıklama yapan kulüp avukatları, BJK Coin'in marka haklarını ihlal etitği ve dürüstlük ilkelerine ters düştüğü gerekçesiyle bjk-coin.com gibi sitelere dava açtıklarını dile getirdi.

"Beşiktaş JK'nın marka hakkına yönelik ihlalin önlenmesi ve durdurulmasını istiyoruz"

Futbol kulüplerinin kendi çıkarmış olduğu kripto para birimleri, genellikle taraftarların takımla etkileşime girmesinde önemli rol oynuyor. Henüz kendi kripto para platformunu fanatikleri ile buluşturmayan BJK, taraftarlarını bugüne kadar ortaya çıkan sahte BJK Coin, Beşiktaş Coin ve Beşiktaş Fan Token gibi platformlar hakkında uyardı.

İlk önce Twitter üzerinden bir açıklama yapan kulüp; "Değerli taraftarlarımız, kötü niyetli bazı kişilerce, Beşiktaş Fan Token, Beşiktaş Coin, BJK Coin gibi adlar altında bir girişimde bulunulduğu tespit edilmiştir. Bu girişimin kulübümüzle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Bu iş için açılmış olan internet siteleri ve ilgili kişiler hakkında gerekli hukuki işlemler derhal başlatılmıştır" ifadelerinde bulundu.

Konuyla ilgil, bu tarz platformlara dava açıldığını belirten BJK avukatları da açıklamalarında şu ifadelere yer verdi; "Satın alındığı taktirde bu coin'lerin borsalarda onlarca kat değerleneceğini belirten internet sitesi, para toplaması/satış yapması şeklindeki eylemleriyle Beşiktaş JK'nın marka hakkına tecavüz etmiştir. Dürüstlük kurallarına aykırı davranan site, marka hakkını ihlal etmekte ve haksız rekabet oluşturmaktadır. Tüm bu nedenlerle Beşiktaş JK'nın marka hakkına yönelik ihlalin önlenmesi ve durdurulmasını istiyoruz."