Black Friday indirimleri kapsamında dünya çapında toplam kaç para harcandığı belli oldu.

Her ne kadar Türkiye'de her platform farklı bir şekilde isimlendiriyor olsa da orijinal ismiyle Black Friday, dünya çapında büyük bir alışveriş çılgınlığına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Türkiye'deki indirimler çoğumuzu tatmin edici seviyede olmasa da özellikle ABD'de Black Friday indirimleri gerçekten de kaçırılmayacak fırsatlara ev sahipliği yapabiliyor ve bu nedenle satıcıların günlük ciroları, aylık cirolarını geçebiliyor.

Salesforce tarafından paylaşılan bilgilere bu yılki Black Friday, alışveriş hacmiyle yeni bir rekora ev sahipliği yaptı. Paylaşılan verilere göre Black Friday kampanyasının anavatanı olan ABD'de sadece e-ticarette 17,5 milyar dolar harcama yapılırken küresel alışveriş hacmi ise 74,4 milyar dolar (2 trilyon 578 milyar TL) oldu. Bu rakamın yalnızca e-ticaret alışverişlerini kapsadığının altını çizelim.

Yine Salesforce'un verilerine göre geçtiğimiz yıl dünya çapında yapılan Black Friday alışverişlerinin tutarı 70,9 milyar dolardı ki bu, alışveriş miktarının yıldan yıla %5 oranında arttığı anlamına geliyor. Muhteşem, şahane, bi' acayip cuma indirimleri kapsamında Türkiye'de ne kadar alışveriş yapıldığına dair ise bir veri paylaşılmış değil. Alışveriş platformları ya da araştırma şirketleri tarafından veriler paylaşılması halinde sizlere aktaracağız.