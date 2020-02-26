Black Shark 3'ün AnTuTu'da Aldığı Olağanüstü Puan

Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin alt markası Black Shark, 3 Mart'ta bir sonraki oyun telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Black Shark 3 ile ilgili söylenti kazanının iyiden iyiye dolduğu bugünlerde, cihazın AnTuTu’da aldığı olağanüstü puan da ortaya çıktı.

Mobil oyun tutkunlarını hedefleyen akıllı telefonları ile kısa zamanda geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı başaran Black Shark, serideki üçüncü modeli ile üst seviye bir oyun deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz gün, yeni oyun telefonu Black Shark 3'ün 3 Mart 2020 tarihinde piyasaya sürüleceği açıklayan Çinli firma, sektördeki iddiasını daha da artıracak bir cihazla karşımıza çıkmayı taahhüt ediyor.

Black Shark 3 ile ilgili sızıntılar son birkaç haftadır hiç olmadığı kadar arttı ve bugün, oyuncuların gözdesi olacak cihazın performans değerlerine ilk bakışı atıyoruz. Black Shark 3, daha doğrusu cihazın bir prototipi, popüler benchmark uygulaması AnTuTu’da tam 620.952 puan aldı. AnTuTu’nun şimdiye kadarki en yüksek puanını alan telefon, adeta “gümbür gümbür geliyorum” diyor.

Black Shark 3 AnTuTu puanı

Peki, Black Shark 3 kullanıcılara neler sunacak? Cihazın kalbinde 5G desteğine sahip bir Snapdragon 865 yonga seti olacak. 16GB'a kadar RAM sunması beklenen telefon, 120Hz yenileme hızına sahip bir QHD dokunmatik ekran ile gelecek. 65W hızlı şarj desteği sayesinde 38 dakikada tamamen şarj olan 5.000mAh büyüklüğünde bir bataryadan güç alması beklenen Black Shark 3, üst seviye bir oyun deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Bu arada cihazda, Tencent Games için hazırlanmış bazı yeni özelliklerin olacağını da söyleyelim.

Black Shark 3’e dair her şeyi, 3 Mart’ta düzenlenecek olan etkinlik sırasında öğreneceğiz. O zaman kadar cihaza dair yeni bilgiler açığa çıktığı takdirde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.