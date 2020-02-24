Black Shark 3'ün Lansman Tarihi Resmen Açıklandı

Black Shark, yeni oyun telefonu Black Shark 3'ün çıkış tarihini duyurdu. Firma, bunun yanı sıra Black Shark 3'ün eski modellerden farklı bir logoyla piyasaya sürüleceğini de açıkladı.

Oldukça yeni bir telefon markası olan Black Shark, oyun telefonlarıyla biliniyor. İlk telefonunu 2018'de duyuran marka, o telefondan sonra yeni tasarımlarla 3 farklı telefon daha çıkarttı

Yakında seriye bu seriye bir telefon daha katılacak. Bu yeni telefonun diğerlerinden farkıysa Black Shark'ın dün gece ortaya çıkan yeni logosunu taşıyacak olması. Gelin bu logoya ve açıklanan bilgilere yakından bakalım.

İşte Black Shark'ın yeni logosu:

Yeni logoda daha önceki logodan aşina olduğumuz 'S' harfi yer almakta. Bu 'S' harfi, bilindiği gibi yüzmekte olan 2 köpek balığını temsil ediyor. İlk logoya göre biraz daha sade olan bu logoda ayrıca neon yeşil rengin yerine daha soluk bir yeşil kullanılmış. Firmanın eski logosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.

Black Shark, yeni logosuyla birlikte yakında çıkacak olan yeni telefonu Black Shark 3'ün çıkış tarihini de duyurdu. Xiaomi'nin kurucularından biri olan Lei Jun'un Weibo adlı sosyal medya hesabında yayınladığı afişte, yeni oyun telefonun 3 Mart 2020 tarihinde piyasaya sürüleceği belirtildi. Daha sonra Black Shark'ın yöneticisi de kendi hesabında aynı afişi yayınladı.

Black Shark 3'ün getirdiği yeni özelliklerse şu şekilde:

5.000 mAh kapasiteli batarya

38 dakikada tamamen şarj olan batarya (65 W hızlı şarj desteği)

Çift modlu 5G

120 Hz 2K ekran

Qualcomm Snapdragon 865 işlemci

LPDDR5 RAM

UFS 3.0 depolama

Black Shark'ın bu telefonda Tencent Games için hazırlanmış yeni özellikler duyurması bekleniyor. Bildiğimiz üzere geçen ay iki şirket ortaklıklarını duyurmuştu. Bu iki şirketi oyunlar için yazılım ve donanım konularında iş birliği yaparken göreceğiz. Daha önceki haberlerde de söylediğimiz üzere Tencent Games daha önce yine bir oyun telefonu olan ASUS ROG Phone 2 için ASUS ile ortaklık kurmuştu.