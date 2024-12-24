Black Shark, gizli bir kamerayla gelen akıllı saati Watch X Pro'yu tanıttı. Cihaz, uygun fiyatına rağmen LTE desteği, AMOLED ekran, 75 saat pil ömrü gibi dikkat çeken özellikler sunuyor.

Oyun odaklı akıllı telefonlarıyla tanıdığımız Black Shark, şimdi de oldukça ilginç özelliklere sahip yepyeni bir akıllı saat ile karşımıza çıktı. Çin’de tanıtılan bu saat, Black Shark Watch X Pro ismini aldı.

Watch X Pro’nun gerçekten etkileyici özelliklere sahip olduğunu söylemek mümkün. Fiyatının da oldukça uygun olduğunu düşündüğümüzde gerçekten sektörde iddialı olabilir.

AMOLED ekran, LTE bağlantısı, gizli kamera ve dahası

Watch X Pro’ya baktığımızda geleneksel saatleri andıran yuvarlak bir tasarıma sahip olduğunu görebiliyoruz. Cihaz, 1,75 inç boyutunda 466x466 çözünürlüğe ve 700 nit maksimum parlaklığa sahip AMOLED bir ekranla geliyor. Bu parlaklık seviyesi, cihazın ekranının yüksek güneş ışığında bile rahat okunabilir olmasını sağlıyor.

Cihazda ana ekran tuşuna yerleştirilmiş 180 derece dönebilen gizli bir 2 MP’lik kamera mevcut. Bu kamera boyutuna göre yüksek kalitede fotoğraflar ve videolar yakalayabiliyor. Aynı zamanda görüntülü görüşme yapmak için de kullanılıyor. Kamerasının onu şu an piyasadaki çoğu cihazdan farklı kılan en önemli özellik olduğunu söyleyebiliriz. Kamerası sayesinde daha gelişmiş bir deneyim sunarak rakiplerinin önüne geçebilir.

Cihazda 900 mAh’lik batarya var. Şirketin aktardığına göre tek şarjda 75 saate kadar pil ömrü sunabiliyor. Yerel müzik oynatma, Wi-Fi ve 4G LTE desteğini ekleyelim. LTE desteğine sahip olmasına rağmen uygun fiyatlı olması onu öne çıkaran özelliklerden. Bilindiği üzere LTE’li saatler genel olarak çok daha pahalı oluyorlar.

Standart Wear OS yerine Android tabanlı özel bir işletim sistemiyle kutudan çıkan Black Shark Watch X Pro, 123 dolarlık fiyata sahip. Çin’de satışa çıkan cihazın küresel pazarlara gelip gelmeyeceği henüz belirsiz.