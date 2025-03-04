Ay'a iniş yapan Blue Ghost isimli uzay aracının çektiği ilk görüntüler yayımlandı. Paylaşılan görüntülerde hem Ay'ın yüzeyini hem de çok uzaklardaki Dünya'yı görebiliyoruz.

Firefly Aerospace isimli bir uzay şirketi tarafından geliştirilen Blue Ghost isimli Ay kâşifi, Ay'a resmen ayak bastı. Ay'ın "Mare Crisium" olarak isimlendirilen bölümüne iniş yapan uzay aracı, çektiği ilk fotoğrafları da Dünya'ya göndermeyi başardı.

"Ghost Mission 1" olarak isimlendirilen uzay misyonu, NASA liderliğinde gerçekleştirildi. NASA yetkilisi Janet Petro, bu hamle ile NASA ve ABD merkezli uzay şirketlerinin yepyeni keşiflere nasıl öncülük ettiğinin bir kez daha gösterildiği ifade edildi. Dilerseniz gelin şimdi de Blue Ghost tarafından çekilen görüntülere bakalım.

İşte Ay'dan gelen yeni fotoğraflar

Yukarıdaki fotoğrafta, Blue Ghost'un Ay yüzeyinde çektiği bir fotoğrafı görüyoruz. Ay yüzeyini, uzay aracının hemen arka kısmında görebilirsiniz. Uzay aracının güneş panelleri ile diğer parçaları da yine bu fotoğrafta görünebiliyor. Yukarıdaki dairesel yapı ise Dünya'nın ta kendisi.

Bu fotoğrafta ise Ay'ın yüzeyini yukarıdan görüyoruz. Sağ taraftan gelen yansıma ise Güneş'ten gelen ışık.

Bu fotoğrafta ise Blue Ghost'un arkasını Güneş'e verdiği bir görüntü ile karşılaşıyoruz. Uzay aracının gölgesi Ay'ın yüzeyine yansırken tepede ise yine Dünya'yı görüyoruz.

Ghost Mission 1'den paylaşılan görüntülerle ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.