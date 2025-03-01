Elon Musk’, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun kısa süre içinde Pasifik Okyanusu’na düşürülerek görevinin sonlanmasını istiyor. Bu talebinin ardında, çeşitli sebepler yatıyor olabilir elbette.

Elon Musk, 20 Şubat günü yaptığı X paylaşımında, Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS)’nun en kısa zamanda yörüngeden çıkarılması gerektiğini söylemişti.

Yıllardır uzay araştırmalarına büyük faydalar sağlayan ISS’in neden derhal yörüngeden çıkarılmasını istiyor olabilir peki? Olası bazı cevapları birlikte değerlendirelim.

Elon Musk’ın X paylaşımı şu şekildeydi:

“ISS’i yörünge dışına çıkarmak için hazırlıklara şimdi başlamalıyız. Amacına hizmet etti. Artık çok az faydası var. Hadi Mars’a gidelim.”

Gönderinin altına gelen "ISS'nin 2030'dan önce yörüngeden çıkarılmasını mı öneriyorsunuz? Bildiğiniz gibi, SpaceX şu anda istasyonu 2030'da güvenli bir şekilde indirmek için ABD Deorbit Aracı'nı inşa etmek üzere bir sözleşme imzaladı." cevabına karşılık ise şunları söyledi Elon Musk:

“Karar Başkan’a ait fakat benim tavsiyem mümkün olan en kısa sürede olması. Tercihen 2 yıl içinde olabilir.”

Yani topu Donald Trump'a attı ancak hepimiz Elon Musk ve Donald Trump'ın özellikle son dönemde iş birliği içinde olduğunu zaten biliyoruz.

Uluslararası Uzay İstasyonu, gerçekten de vadesini dolduruyor.

1998 yılından beri varlığını sürdüren ISS’te 19 farklı ülkeden en az 200 kişi görev yaptı. 200’den fazla uzay görevine hizmet etti. Uzaydaki, insan yapımı en büyük nesne oldu.

Gerçekten de artık vadesini dolduruyor. Aşınma ve yıpranma belirtileri, çatlaklar, sızıntılar var.

Mashable’ın aktardığına göre geçtiğimiz kasım ayında NASA, ISS’in Rusya segmentinde 5 yıldır kötüleşen bir sızıntının felaket niteliğinde bir arızaya yol açabileceğini söyleyerek astronotların tahliye edilmesi gerekebileceğini duyurmuştu.

Yani evet, ISS’in imha edilmesi gerek.

NASA, ISS’i 2030 senesinde yörünge dışına çıkarmayı planlıyor. Elon Musk’ın bunu daha erkene çekmeye çalışmasının ardında ne gibi bir düşüncesi olduğu henüz net bir şekilde bilinmiyor ancak konu Elon Musk olunca tabii ki akla belirli çıkarlar geliyor.

2024 yılında NASA, SpaceX’e; Uluslararası Uzay İstasyonu’nu 2030’da Pasifik Okyanusu’na indirmesi için kullanılacak aracı inşa etmesi amacıyla 843 milyon dolarlık bir ihale vermişti. Belli ki Elon Musk’ın, ISS’in imha edilme planında önemli bir rolü olacak. Bu yüzden sürecin hızlandırılmasına dair farklı düşünceleri olabilir.

Tabii ki Mars araştırmalarının hızlanacak olmasının da etkisi var. ISS görevi ne kadar hızlı sona ererse Mars görevi o kadar hızlı başlayacak ve zaman, kaynak, fon sağlanacak.

Bu yüzden Elon Musk'ın, ISS'in hemen ortadan kaldırılmasını istemesine şaşırmamak lazım.

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