Unutulmaz Dizi Friends'in En Sevilen Bölümleri

Sitcom türünün en iyilerinden olan Friends dizisi, yıllara rağmen hala popülaritesini sürdürmeye devam ediyor. Friends hayranlarının dönüp tekrar tekrar izlediği en iyi Friends bölümlerini listeledik.

Yayınlanmaya başladığı 1994 senesinden itibaren on sezon boyunca süren Friends, final yapmasının üzerinden yıllar geçse bile gündemde kalmayı başarıyor. Diğer sitcomlar gibi Friends dizisi de belirli bir konuya odaklanmak yerine çeşitli konulara odaklanıyor. Böylece her bir sezondaki Friends bölümleri ve konuları birbirinden farklı oluyor.

Daha önce Friends izlemediyseniz sizin için bu içeriğin spoiler dolu olduğu konusunda uyaralım. Hatta dizinin bölümlerinin adında bile spoilerla karşılaşabilirsiniz. Eğer hazırsanız gelin en sevilen Friends bölümlerine yer verdiğimiz içeriğimize göz atalım.

Friends efsanesinin en sevilen bölümleri:

3. Sezon, 2. Bölüm: The One Where No One’s Ready

4. Sezon, 8. Bölüm: The One With Chandler in a Box

4. Sezon, 12. Bölüm: The One With the Embryos

5. Sezon, 11. Bölüm: The One With All the Resolutions

5. Sezon, 9. Bölüm: The One With Ross’ Sandwich

5. Sezon, 14. Bölüm: The One Where Everybody Finds Out

6. Sezon, 17. Bölüm: The One With Unagi

3. Sezon, 15. Bölüm: The One Where Ross and Rachel Take a Break

5. Sezon, 3. Bölüm: The One Hundredth

10. Sezon, 2. Bölüm: The One Where Ross Is Fine

3. Sezon, 9. Bölüm: The One With the Football

7. Sezon, 10. Bölüm: The One With the Holiday Armadillo

The One Where No One’s Ready (3. Sezon, 2. Bölüm):

Ross çalıştığı müzede yapacağı konuşma için bütün arkadaşlarının zamanında hazır olmasını ister, ancak kimse bir türlü hazırlanamaz. Joey ve Chandler hazırlanmak yerine birbirlerinin kıyafetlerini çalarak kazananın belirsiz olduğu bir yarışın içine girer, Monica telesekreterine gelen mesaj yüzünden aklını kaçırır, Rachel ise ne giyeceğine bir türlü karar veremez.

The One With Chandler in a Box (4. Sezon, 8. Bölüm):

Chandler, Kathy ile öpüştüğü için Joey’nin affını kazanmaya çalışır, ceza olarak Şükran Günü’nü tahta bir kutu içinde geçirmeyi kabul eder. Monica’nın gözüne yanlışlıkla buz girer, kontrol için göz doktoruna görünür. Monica’yı muayene eden doktorun eski sevgilisi Richard’ın oğlu olduğu ortaya çıkar.

The One With the Embryos (4. Sezon, 12. Bölüm):

Chandler ve Joey, kızların çantalarının içinde neler olduğunu tahmin ederek Rachel ve Monica’yı ne kadar iyi tanıdıklarını kanıtlamaya çalışır. Bu iddia anında bir yarışa dönüşür ve bir oyun oynarlar. Kazanan büyük ve güzel evde yaşarken, kaybeden ise daha küçük evde kalacaktır.

The One With All the Resolutions (5. Sezon, 11. Bölüm):

Bu bölümde grup, yeni yıl kararları alır ve hayatlarını değiştirmeye çalışırlar. Rachel dedikodu yapmaya ara verir, Chandler arkadaşlarıyla dalga geçmemeye çalışır. Ross’un aldığı yeni yıl karar ise yeni yılda boşanmamaktır.

The One With Ross’ Sandwich (5. Sezon, 9. Bölüm):

O sırada Ross’un hayatındaki tek iyi şey Şükran Günü’nden kalma sandviçidir. İş yerindeki buzdolabına koyduğu sandviçi koyduğu yerde bulamayan Ross küplere biner ve işler bir anda çığırından çıkar.

The One Where Everybody Finds Out (5. Sezon, 14.Bölüm):

Monica ve Chandler sevgili olduklarını diğerlerinden saklamaya karar verirler. Ancak Phoebe, Monica ve Chandler’ın ilişkilerini öğrenir ve işin içine Rachel’ı da katarak onlara bir oyun oynar. Asıl kargaşa her iki tarafın da planlarının açığa çıkmasıyla başlar ve bu gizli oyun herkesin her şeyi itiraf etmesiyle son bulur.

The One With Unagi (6. Sezon, 17. Bölüm):

Rachel ve Phoebe savunma dersleri almaya başlar. Ross, muhabbete dahil olup kendi savunma deneyimlerini aktarırken insanın her tehlikeye karşı hazır olma durumu olan “Unagi”den bahseder. Joey ise para ihtiyacını gidermek için tıbbi deneylerde yer almak ister.

The One Where Ross and Rachel Take a Break (3. sezon, 15. bölüm):

Ross, Rachel ile kavga eder ve evi terk ederek soluğu bir partide alır. Phoebe ise bir diplomatla yemeğe çıkar ancak iletişim kurmaları için bir çevirmene ihtiyaç duyarlar.

The One Hundredth (5. Sezon, 3. Bölüm):

Taşıyıcı anne olmayı kabul eden Phoebe, kardeşinin üçüzlerini doğurmak üzere hastaneye kaldırılır. Joey de hastanede böbrek taşı düşürür. Bu sırada Rachel, kendisine ve Monica’ya erkek hemşire ayarlamaya çalışır.

The One Where Ross Is Fine (10. Sezon, 2. Bölüm):

Ross, Joey’nin Rachel’ı sevdiğini öğrenir. Ani bir kararla, onları kendi sevgilisinin de bulunacağı 4 kişilik bir akşam yemeği için kendi evine çağırır. Yemekte Ross sarhoş olur ve gece boyunca manik enerjisini yüzeye çıkarır. Yine de kendisinin “iyi” olduğunu söyleyip durur.

The One With the Football (3. Sezon, 9. Bölüm):

Grup, Şükran Günü’nde Amerikan futbolu oynamaya karar verir. Kimin Geller Kupası’nı kazanacağı konusunda Ross ve Monica hararetli bir çekişmenin işine girer. Joey ve Chandler ise bir mankenı tavlamak için birbirleriyle yarışır.

The One With the Holiday Armadillo (7. Sezon, 10. Bölüm):

Ross, oğlu Ben’in Yahudilerin bayramı olan Hanuka’ya karşı ilgisini çekmek için armadillo kılığına girip Hanuka’nın ne olduğunu tanıtmaya çalışır. Chandler ise Noel Baba kılığına girerek farkında olmadan Ross’un çabalarını alt üst edecekken durumu tersine çevirmeyi başarırlar.