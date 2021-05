Yılların eskitemediği kült sitcom dizisi Friends’in uzun zamandır beklenen özel bölümünün tanıtım videosu yayınlandı. Oldukça kısa olan videonun yanı sıra, bölümün yayın tarihi ve bölümde yer alacak ünlü isimler açıklandı. David Beckham, Justin Bieber, Lady Gaga gibi isimleri göreceğimiz yeni Friends bölümü, 27 Mayıs’ta yayınlanacak.

Dünyanın en sevilen sitcomlarından olan NBC dizisi Friends, geçen sene yeni bir bölüm çıkaracağı haberiyle gündeme gelmişti. Dizinin ana karakterlerini oynayan oyuncuların paylaştığı selfie’den sonra çığ gibi büyüyen iddia HBO tarafından onaylanmış, çekimler defalarca ertelenmişti. Bugün yeni bölüme dair heyecan verici bir gelişme yaşandı ve ekibin tekrar birleştiği yeni bölümden tanıtım videosu geldi.

17 yıl sonra Friends ekibini tekrar bir araya getirecek olan özel bölümün tanıtım videosu, bugün HBO Max’in YouTube kanalından paylaşıldı. Oldukça kısa olan video, hiçbir detay vermedi desek yanlış olmaz. Ancak fragmanla birlikte bölümün yayınlanacağı tarih de açıklandı. ‘The One Where They Get Back Together’ adlı bölüm 27 Mayıs’ta yayınlanacak.

Friends’in yeni bölüm fragmanı:

Kült sitcom dizisi Friends’in yeni bölümünün çıkışı, hiç beklenmeyen bir tarihe alındı. Sürekli ertelenen çekimlerden sonra yayın tarihinin bu kadar erken olması, çoğu hayran tarafından beklenmiyordu. Ancak bugün yayınlanan kısa videoyla birlikte bölümün 27 Mayıs’ta HBO Max kanalında yayınlanacağı açıklandı.

Birkaç saniyelik videoda hiçbir detaya yer verilmezken görünen tek şey, kol kola yürüyen ana karakterlerin arkadan görünüşü oldu. Bununla birlikte bölümde yer alacak birçok ‘bomba’ isim, fragmandan ayrı olarak açıklandı.

Friends’in yeni bölümünde yer alacak ünlü isimler:

Eski bölümlerin başlık formülüne uygun bir şekilde ‘The One Where They Get Back Together’ olarak adlandırılan yeni bölümde birçok şaşırtıcı isim yer alacak. Bilinen konuk oyuncu listesi tam olarak şu şekilde: David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon ve Malala Yousafzai.

1994’te ilk bölümü yayınlanan, 10 sezonu ve 236 bölümüyle tüm dünyayı etkisi altına alan Friends, dünyanın en çok sevilen dizileri arasında yer alıyor. Netflix’e gelip gitmeleriyle yeni nesilden de birçok hayran edinen dizinin yeni bölümü, çıkışıyla büyük ses getirecek gibi görünüyor.