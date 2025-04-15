Popüler yayın platformu BluTV, bugün itibarıyla yepyeni kimliğine ve ismine kavuşmuş durumda. BluTV, yayın hayatına Max ismiyle devam ediyor.

Ülkemizin sevilen yayın platformlarından BluTV uzunca süren bekleyişin ardından Max'e dönüşmüş durumda.

Geçtiğimiz dönemde Warner Bros. tarafından satın alınmasının ardından Türkiye'de pek çok HBO Max içeriğini BluTV üzerinden izleme şansı yakalamıştık. Uzunca süredir beklediğimiz dönüşüm ise bugün nihayet gerçekleşti.

Peki kullanıcıların ne yapması gerekiyor?

Öncelikle akıllardaki ilk soruyu yanıtlayalım. Yeni bir üyelik almanız gerekmiyor. BluTV için daha önce aldığınız tüm üyelik çeşitleri, Max'te de aynı şekilde geçerli olacak.

Fakat mevcut Android, iOS ve TV'lerinizde kullanmakta olduğunuz BluTV uygulaması artık geçerliliğini yitirmiş durumda. Hemen buradan Android ve iOS için yeni Max uygulamasını indirebilirsiniz. TV'lerinizde ise uygulama mağazanızı kontrol etmeniz yeterli.

Hepsiburada Premium fırsatı devam edecek mi?

Hepsiburada Premium sayesinde her ay ücretsiz bir şekilde BluTV aboneliğine sahip olmak mümkündü.

BluTV her ne kadar yepyeni bir kimliğe kavuşuyor olsa da bu kampanya devam edecek yani her ay Hepsiburada Premium abonesi olduğunuz sürece Max üyeliğinize de kavuşacaksınız.

Daha önce BluTV'de yer almayan birçok HBO Max özel içeriği de ülkemizdeki Max hizmetine gelmiş durumda. Gelecek süreçte daha fazlasını görmemiz de mümkün.

Max üyeliği ne kadar ve neler sunuyor?