15 Nisan'da BluTV'nin yerine gelecek Max'in Türkiye fiyatları ve hangi paketleri sunacağı açıklandı. Platform, "Standart" ve "Özel" olmak üzere 2 paketle gelecek.

Warner Bros. bünyesinde faaliyet gösteren BluTV, geçitğimiz yılın sonlarında resmen Max’e dönüşeceğini açıklamıştı. Yakın zamanda yapılan duyuruda ise Max’e dönüşümün 15 Nisan günü gerçekleşeceği duyurulmuştu. Hepsiburada da dahil hâlihazırdaki BluTV abonelerinin Max’e aktarılacağı da duyurulmuştu.

Max’in gelişine yaklaşık bir ay kala platformun sunacağı paketler ve ne kadar fiyatlara sahip olacağı açıklandı. İşte Max’in Türkiye fiyatları ve paketlerin sunduğu özellikler.

Max, “Standart” ve “Özel” olmak üzere iki paket olarak çıkış yapacak

Max Türkiye fiyatları

Paket Aylık Yıllık Standart 229,90 TL 2.299 TL Özel 299,90 TL 2.999 TL

Max Standart paket neler sunuyor?

Aynı anda 2 cihazdan izleme

Full HD 1080p çözünürlük

30 indirme

Canlı kanallar, spor programları (TLC, DMAX, Eurosport, CNN International gibi)

Max Özel (Premium) paket neler sunuyor?

Aynı anda 4 cihazdan yayın

4K UHD ve Dolby Atmos

100 indirme

Canlı kanallar, spor programları (TLC, DMAX, Eurosport, CNN International gibi)

Spor programları izlenirken aynı anda 4 cihazdan izleme 2 cihaza düşüyor.

Reklamlı Temel plan (Hepsiburada Premium ile sunulacak üyelik) neler sunuyor?

Aynı anda 2 cihazda izleme

Full HD 1080p çözünürlük

Mevcut aboneler “Standart” pakete geçirilecek, Hepsiburada üyelikleri reklamlı Basic paket kullanacak

Şirket, hâlihazırda BluTV’ye üye olan kişilerin 229,90 TL’lik standart pakete aktarılacağını açıkladı. Eğer 4K özelliğine sahip pakete sahip olmak isterseniz aboneliğinizi yükseltip “Özel” planına geçmeniz gerekecek.

BluTV’yi en cazip kılan yanlardan biri 49,90 TL'lik Hepsiburada Premium ile gelen abonelikti. Max’te de bu iş birliği devam edecek. Ancak kullanıcılar, “Reklamlı Temel Plan” olarak adlandırılan, reklam içeren temel pakete aktarılacak. Reklam görmek istemiyorsanız Hepsiburada Premium ile değil, ayrı olarak Standart veya Özel planı almanız gerekecek.