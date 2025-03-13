Warner Bros. bünyesinde faaliyet gösteren BluTV, geçitğimiz yılın sonlarında resmen Max’e dönüşeceğini açıklamıştı. Yakın zamanda yapılan duyuruda ise Max’e dönüşümün 15 Nisan günü gerçekleşeceği duyurulmuştu. Hepsiburada da dahil hâlihazırdaki BluTV abonelerinin Max’e aktarılacağı da duyurulmuştu.
Max’in gelişine yaklaşık bir ay kala platformun sunacağı paketler ve ne kadar fiyatlara sahip olacağı açıklandı. İşte Max’in Türkiye fiyatları ve paketlerin sunduğu özellikler.
Max, “Standart” ve “Özel” olmak üzere iki paket olarak çıkış yapacak
Max Türkiye fiyatları
|Paket
|Aylık
|Yıllık
|Standart
|229,90 TL
|2.299 TL
|Özel
|299,90 TL
|2.999 TL
Max Standart paket neler sunuyor?
- Aynı anda 2 cihazdan izleme
- Full HD 1080p çözünürlük
- 30 indirme
- Canlı kanallar, spor programları (TLC, DMAX, Eurosport, CNN International gibi)
Max Özel (Premium) paket neler sunuyor?
- Aynı anda 4 cihazdan yayın
- 4K UHD ve Dolby Atmos
- 100 indirme
- Canlı kanallar, spor programları (TLC, DMAX, Eurosport, CNN International gibi)
- Spor programları izlenirken aynı anda 4 cihazdan izleme 2 cihaza düşüyor.
Reklamlı Temel plan (Hepsiburada Premium ile sunulacak üyelik) neler sunuyor?
- Aynı anda 2 cihazda izleme
- Full HD 1080p çözünürlük
Mevcut aboneler “Standart” pakete geçirilecek, Hepsiburada üyelikleri reklamlı Basic paket kullanacak
Şirket, hâlihazırda BluTV’ye üye olan kişilerin 229,90 TL’lik standart pakete aktarılacağını açıkladı. Eğer 4K özelliğine sahip pakete sahip olmak isterseniz aboneliğinizi yükseltip “Özel” planına geçmeniz gerekecek.
BluTV’yi en cazip kılan yanlardan biri 49,90 TL'lik Hepsiburada Premium ile gelen abonelikti. Max’te de bu iş birliği devam edecek. Ancak kullanıcılar, “Reklamlı Temel Plan” olarak adlandırılan, reklam içeren temel pakete aktarılacak. Reklam görmek istemiyorsanız Hepsiburada Premium ile değil, ayrı olarak Standart veya Özel planı almanız gerekecek.