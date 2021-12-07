Aralık 2021'de BluTV'de yayınlanacak dizi, film ve belgeselleri derledik. Bu ay platformun listesinde 8 yeni film ve tamamı yabancı olan 3 yeni dizi yer alıyor. Ayrıca ilgi çekici belgeseller de listemizde.

Türkiye'nin Netflix’i diyebileceğimiz ve her ay birçok yeni içeriği bünyesine katan yayın platformu BluTV, arşivini sürekli genşletmeye devam ediyor. Diziler, filmler ve belgeseller ile abonelerine farklı türden sayısız içerik sunan platformda karşımıza Aralık ayında çıkan yapımları sizler için listeledik..

Listede yer alan yapımlar arasında her zevke hitap edecek türden içerik var. Siz de bu dizi, film ve belgeseller arasında kendi zekinize göre pek çok yapım bulabilirsiniz. Şimdiden keyifli seyirler.

BluTV’de izleyebileceğiniz dizi, film ve belgesel serileri:

Diziler: La Fortuna Medici La Zona

Filmler: Bilmemek Carol The Golden Glove A Bigger Splash 3 Generations Çok Uzak Fazla Yakın Ejder Kapanı Benim Dünyam

Belgesel seriler Matchday: Inside FC Barcelona Kendra Sells Hollywood Space Titans: Musk, Bezos, Branson



Filmler:

Yerli bir dram izlemek isteyenlere; Bilmemek

Tür: Dram

IMDb Puanı: 6,9

Hayatlarından memnun olmayan bir ailenin yaşamına odaklanan 2019 çıkışlı Bilmemek, sinemalardan sonra ilk kez bi yayın platformuna gelerek BluTV izleyicisiyle buluşuyor. Senan Kara, Yurdaer Okur ve Emir Özden’in başrollerde yer aldığı film 'ötekileştirilme' kavramını günlük olaylar üzerinden inceliyor.

1950'li yılların New York'unda ufak bir gezinti için; Carol

Tür: Dram, Romantik

IMDb Puanı: 7,3

Yazar Patricia Highsmith’in romanından sinemaya uyarlanan 2015 yapımı film, 1950’li yılların New York’unda aralarında büyük yaş farkı bulunan bir kadın ve bir erkeğe odaklanıyor. 6 dalda Oscar adayı olan Carol’ın başrollerinde ise Cate Blanchett ile Rooney Mara yer alıyor.

Ürkütücü bir seri katil hikayesi; Golden Glove

Tür: Suç, Drama, Tarih

IMDb Puanı: 6,7

2019 yapımı Golden Glove, dışarıdan zararsız bir alkolik gibi gözüken bir seri katilin cinayetlerini ve 1970’lerin Hamburg’una nasıl korku saldığını anlatıyor. Korku ve dram türlerindeki filmin senaristi ve yönetmeni ise Fatih Akın.

Psikolojik gerilimleri seviyorsanız; A Bigger Splash

Tür: Dram, Müzik, Gerilim

IMDb Puanı: 6,4

2015 yapımı film, sevgilisiyle İtalya’da tatile çıkan bir rock yıldızının eski bir dostu ve onun kızı tarafından beklenmedik bir şekilde ziyaret edilmesini konu alıyor.

Etkileyici bir aile ve karakter dramı; 3 Generations

Tür: Dram

IMDb Puanı: 6

Yine 2015 yapımı bir film olan 3 Generations, doğumda kadın olarak atanan trans bir erkeğin annesi ve büyükannesi yardımıyla geçirdiği değişimi konu alıyor. Ayrıca ana karakterimiz Ray’in 18 yaşından küçük olması, geçireceği operasyonlar için babasından da yasal onay almasını gerektiriyor. Ancak Ray’in biyolojik babası ortada değil.

Romantik bir gençlik hikayesi; Çok Uzak Fazla Yakın

Tür: Dram, Romantik

IMDb Puanı: 4,8

Birçok dizide imzası bulunan Türkan Derya'nın ilk uzun metrajlı yapımı olan Çok Uzak Fazla Yakın, iki üniversite öğrencisinin inişli çıkışlı ilişkisine odaklanıyor.

Yerli dedektiflik hikayeleri sevenlerdenseniz; Ejder Kapanı

Tür: Aksiyon, Suç, Gerilim

IMDb Puanı: 6,5

Uğur Yücel’in yönetmen koltuğuna oturduğu 2010 yapımı Ejder Kapanı, İstanbul’da hapisten salınan iki pedofilin kurban gittiği cinayetleri araştıran iki dedektifi merkeze alıyor. Oyuncu kadrosunda ise Berrak Tüzünataç, Kenan İmirzalıoğlu, Nejat İşler ve Uğur Yücel gibi isimler yer alıyor.

Engelli bireylerle güçlü bir empati hikayesi; Benim Dünyam

Tür: Dram

IMDb Puanı: 7,5

Yine yönetmen koltuğunda Uğur Yücel’i gördüğümüz bu film, görme ve işitme engelli bir öğrencinin önündeki engelleri aşması için kendini adayan bir öğretmeni konu alıyor.

Diziler:

Yeni ve bol gerilimli bir dizi; La Fortuna

Tür: Macera, Gerilim

IMDb Puanı: 6,7

2021 yılında çıkış yapan La Fortuna, genç ve tecrübesiz bir diplomatın çalınmış bir denizaltı hazinesini bulma görevini yönetirken yaşadıklarını anlatıyor.

15. yüzyılın Floransa'sını ziyaret etmek ister misiniz; Medici

Tür: Biyografi, Dram, Tarih

IMDb Puanı: 7,9

2016 yılında başlayıp 2019 yılında final yapan Medici, 15. Yüzyıl Floransa’sında geçen bir dram dizisi. Babasının ölümünden sonra Medici Ailesinin başına geçen Cosimo de Medici ise hikayenin odağında yer alıyor.

Sürükleyici ve sarsıcı bir cinayet hikayesi; La Zona

Tür: Dram, Gerilim

IMDb Puanı: 7

2007 yapımı La Zona, Meksika’nın başkenti Meksiko’nun göbeğinde yaşanan şok edici bir cinayeti; cinayetten etkilenen Alejandro ve cinayet bölgesinden kaçan yalnız bir çocuğu konu alıyor.

Belgesel serileri:

FC Barcelona'nın bir sezonluk nabzı; Matchday: Inside FC Barcelona

Tür: Belgesel, Macera, Spor

IMDb Puanı: 8

2019 yılında yayınlanan Matchday: Inside FC Barcelona, FC Barcelona takımının 2018-2019 sezonu sırasında yaşadıklarını bizzat ekrana taşıyor.

'İnsanlar ne evlerde yaşıyor be' dedirten; Kendra Sells Hollywood

Tür: Belgesel

IMDb Puanı: 5,3

2021 yapımı Kendra Sells Hollywood, Kendra Wilkinson’ın Los Angeles’taki en büyük emlak şirketinden Douglas Elliman'dan ticaret yapmayı öğrenmesini konu alıyor.

Milyarderlerin uzay yarışına bir bakış; Space Titans: Musk, Bezos, Branson

Tür: Belgesel

IMDb Puanı: 3,9

Yine bu yıl çıkış yapan bir seri olan Space Titans: Musk, Bezos, Branson; The Washington Post ve kadrolu yazar Christian Davenport’un milyarderlerin uzay yarışını yakından incelemesini ekranlara taşıyor.