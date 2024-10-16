Şimdiye kadar üretilmiş olan en hızlı Amerikan otomobili Corvette ZR1'in rekor kırdığı anlar kameraya kaydedildi.

2025 Chevrolet Corvette ZR1 hızlı bir otomobil olarak biliniyor. ZR1 sıradan bir araç değil, sahip olduğu ikiz şarjlı 5.5 litrelik V-8 motoru ile bu Amerikan süper otomobil tam 1064 beygir güç üretiyor. Aracın sahip olduğu en yüksek hızın saatte 346 kilometre olduğu tahmin ediliyordu. Chevrolet resmî hız testinde çok daha hızlı olduğunu kanıtladı.

Almanya Papenburg'daki Yüksek-Hızlı Oval Pist'te yapılan testlerde Chevrolet rekorunu kırdı. Aracın direksiyonunda ise GM Başkanı Mark Reuss aracın direksiyonunun arkasına geçti. Yanında ise firmadaki mühendislerden biri yer aldı.

İşte rekor anları:

ZR1 modeli, saatte 375 kilometre hıza ulaşarak rekor kırdı. Bu otomobil böylece 1 milyon doların altında bir fiyata satılan, seri üretilen en hızlı otomobil oldu. Chevy çalışanları ayrıca aracın testlerinde mühendislerin de saatte 370 kilometre hıza ulaşabildiğini ifade etti.

Corvette Baş Geliştirme Mühendisi Chris Barber, "Araba stabil hissettiriyor. Bu yüzden çok da büyük bir olaymış gibi durmuyor." ifadesini kullandı. Barber, "Söylemesi çılgınca ancak araba o kadar iyiydi." açıklamasında bulundu.

Chevrolet bu denemede kullandığı ZR1 için özel bir ekipman kullanmadı. Standart şasiye ve normal bir spoiler'a sahip olan aero paketi, karbonfiber yer etkisi parçaları ve Michelin Pilot Sport 4S lastikler ve alüminyum jantlarla birlikte kullanıldı.