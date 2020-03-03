Alman otomobil üreticisi BMW, 2021 yılında piyasaya süreceği tamamen elektrikli i4’ün konsept versiyonunu tanıttı. Bavyeralı üretici, fütüristik bir görünüme sahip olan Concept i4'ün bazı tasarım öğelerinin üretim modeline taşınacağını söyledi.

BMW, geçtiğimiz hafta resmi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Concept i4'ün Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergileneceğini duyurmuştu. Ne var ki, İsviçre’deki dev fuar tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle iptal edildi.

Merakla beklenen sedan konseptini bir basın açıklaması ile duyuran Alman marka, 2021 yılında yollara çıkacak olan tamamen elektrikli i4’ten neler beklememiz gerektiği konusunda iyi bir fikir veriyor. BMW, Concept i4'ün bazı tasarım öğelerinin üretim modeline taşınacağını söylemesine rağmen, beklentileri yükseltmemekte yarar var. Zira Concept i4'ü, geçen kasım ayında BMW'nin paylaştığı i4 fotoğraflarıyla karşılaştırdığımızda, üretim modelinin daha muhafazakar bir tasarıma sahip olacağını kesin bir şekilde söyleyebiliriz.

Örneğin, Concept i4'ün büyük böbrek ızgarası, geçen yıl kamuflajlı bir şekilde gördüğümüz üretim modelinden çok farklı. Bununla birlikte, konsept ve üretim modelinin kokpit tarafında benzer bir tasarım anlayışına sahip olmasını bekliyoruz.

Concept i4’te gördüğümüz kavisli gösterge ekranı, i4’te de kendine yer bulacak. Alman marka, ekranın Core, Sport ve Efficient olarak adlandırılan üç farklı modda kullanabileceğini, söz konusu modların her birinin dijital arayüzün görünümünü ve hissiyatını değiştireceğini söylüyor.

Yaklaşan iX3 ve iNext gibi Concept i4 de BMW'nin mevcut beşinci nesil eDrive güç aktarma organlarına sahip. Kaputunun altında 390kW gücünde bir elektrikli motor bulunan araç, 0-100 kilometre hızlanmasını yaklaşık dört saniyede tamamlıyor ve saatte 200 kilometre hıza kadar çıkabiliyor.

Avrupa WLTP standardını kullanan BMW, Concept i4’teki 80kWh kapasiteli bataryanın, 600 kilometre sürüş menzili sağladığını söylüyor. Bu arada, söz konusu özelliklerin tamamını, i4’ün üretim varyantında da göreceğiz.

BMW i4, şirketin Almanya'nın Münih kentindeki ana tesisinde üretilecek. Bavyeralı şirket, fabrikayı yenilemek için yaklaşık 200 milyon euro yatırım yapmayı planladığını açıkladı. 2021 yılına kadar en az bir milyon elektrikli araca sahip olmak isteyen BMW, i4'ün yanı sıra 1 Serisi'nden ilham alan bir elektrikli hatchback üzerinde de çalışıyor.