2020 BMW X6 M, Mineral Beyazı Rengiyle Yollarda

Ürünleriyle her seferinde adından söz ettirmeyi başaran BMW, yeni M serilerini beğeniye sundu. Mineral beyazı rengine boyanmış bir şekilde yollarda görülen otomobilin özellikleri, oldukça dikkat çekici...

Almanyalı otomotiv devi BMW, M serisiyle hem performans hem de donanım bakımından büyük başarılara imza atıyor. Her geçen yıl meraklılarını büyüleyen BMW, yeni X6 M modelinin test sürüşünü yaptı. Otomobil, teste mineral beyazı rengine bürünmüş bir şekilde çıktı.

BMW, SUV sınıfında yüksek performans arayanlara iki farklı tasarım sunuyor: 2020 BMW X6 M ve yeni BMW X5 M... Bu modeller, opsiyonel Competition versiyonu ile satışa sunulacak. Test sürüşlerine başlayan Almanya merkezli şirket, yeni 2020 BMW X6 M modelini yollara çıkardı. Araç, güzelliği ve kusursuzluğuyla göz alıyor.

Farklı renk seçenekleri:

Yeni BMW X5 M ve X6 M meraklıları, ücretsiz bir şekilde renk paletini elde edebiliyor. Alp beyazından mineral beyazına, karbon siyahı ve Donnington grisine, marina bay mavi metalik renklerine kadar birçok seçenek mevcut. X6 M’nin içinde Midrand bej, Sakhir turuncu, siyah ya da Fildişi beyazı, gece mavisi gibi diğer birçok kombinasyonu almak mümkün.

Elbette işin ücretli kısmı da var. Karbon fiber kaplamalar, kabin içinde oldukça popülerken, piyano siyahı kaplamalar ekstra ücrete tabi olacak. Ayrıca, BMW’nin bireysel programı da çok çeşitli renk seçeneklerine olanak tanıyor. Fiyatı 100 bin dolardan başlayan X6 M’i, daha fazla harcayarak zevkinize özel hale getirebilirsiniz.

2020 BMW X6 M ve X5 M'in özellikleri:

X5 M ve X6 M, 4.4 litrelik çift turboşarjlı V8 motoru ve xDrive AWD sürüş sistemine sahip. Standart M modellerinde 608 beygir gücü ve 750 Nm tork çıkışı bulunuyor. Bu çıkış gücü sayesinde araçlar 0-100 km/sa hızlanmasını 3.8 saniyede tamamlayabiliyor. M Competition türevleri ise daha fazla performans sunuyor.

X5 M Competition ve X6 M Competition, bu ünitenin gücünü 625 beygire kadar çıkarıyor. Modeller, 8 ileri vitesli otomatik şanzıman ile geliyor. Her iki model, bu güç artışı sayesinde 0-100 km/sa hızlanmasını 3.7 saniyeye indirmeyi başarıyor. Araçların azami hızı ise elektronik olarak 250 km/sa ile sınırlandırılmış durumda.