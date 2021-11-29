Nissan, elektrik motoru dönüşümüne ışık tutacak dört konsept modelini tanıttı. Farklı amaçlara uygun olarak dizayn edilen araçlar arasında bir pick-up ve bir de cabrio bulunuyor. Araçların teknik detayları ise şimdilik net değil.

Geçtiğimiz saatlerde sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, Japonya merkezli otomotiv şirketi Nissan'ın elektrik dönüşümü için 18 milyar doları gözden çıkardığından bahsetmiştik. Şirket o etkinlikte, dört yeni konsept aracının tanıtımını da gerçekleştirdi. Şimdi de sizlere, o araçların detaylarından bahsedeceğiz.

Nissan'ın duyurduğu elektrik motorlu araç konseptleri, "Chill-Out", "Surf-Out", "Hang-Out" ve "Max-Out" olarak isimlendiriliyor. Araçların genel yapılarına baktığımızda ise bu dört konseptin farklı amaçlar için tasarlandığını görüyoruz. Örneğin Chill-Out isimli modelde şehir kullanımı, Surf-Out'ta yük taşıma, Hang-Out'ta uzun yolculuklar, Max-Out'ta ise yüksek hız temalarını görüyoruz.

Karşınızda Nissan Chill-Out

CMF-EV isimli platform üzerine inşa edilen Nissan Chill-Out, hatchback ile crossoverın karışımı olarak karşımıza çıkıyor. Dört tekerden çekiş özelliğine sahip olan Chill-Out, Nissan'ın ikonik elektrikli modeli Leaf'in yeni versiyonu olabilir gibi görünüyor. Nissan, bu aracın 2025'te üretime hazır olacağını ifade ediyor.

Nissan Surf-Out ise şöyle görünüyor

Elektrikli pick-up modelleri, henüz piyasaya sürülmemiş olan Tesla Cybertruck ile dikkat çekmeyi başardı. Bu durumun farkında olan Nissan da çağın gerisinde kalmak istemiyor gibi görünüyor. Şirkete göre bu araç da dört tekerden çekiş sistemine sahip olacak ve günümüzdeki pick-uplar ile aynı deneyimi yaşatacak.

Uzun yolculuk yapmayı sevenlerin favorisi olma potansiyeline sahip Hang-Out

Nissan'ın bir araç kategorisine tam olarak yerleştiremediğimiz Hang-Out konsepti, yepyeni bir platform üzerine inşa edilmiş gibi duruyor. Oldukça yüksek bir yapıya sahip olacak aracın sahip olacağı otonom sürüş sistemi ile karşılıklı oturmaya imkan tanıyor oluşu, pek çok tüketicinin ilgisini çekecek gibi görünüyor.

Ultra hafif, cabrio ve çok hızlı: Max-Out

Max-Out konsepti ise iki kişilik küçük bir süper araç. Şirkete göre Max-Out, olağanüstü hafiflikte olacak ve cabrio yapısıyla dikkat çekecek. Dört tekerden çekiş sistemine sahip olacak aracın dinamik viraj alma özelliğine sahip olacağını belirten şirket, tüketiciye etkileyici bir deneyim sunulacağını ifade ediyor.

Nissan, 18 milyar dolarlık yatırım açıkladığı etkinliğinde, 2030 yılına kadar 15 tanesi tamamen elektrikli 23 yeni model duyuracağını söylemişti. İşte bugün duyurulan konseptler, o araçların bazıları olabilir. Ancak yine de net bir şey söylemek için henüz erken. Özellikle de Max-Out türü spor araçlar, elektrik dönüşümü yapmaya çalışan şirketlerin tercihleri arasında yok. Zira şu anki temel amaç, herkesin ulaşabileceği elektrik motorlu araçlar...