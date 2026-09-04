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BMW, i4'ün Fişini Çekmeye Hazırlanıyor: İşte Yerine Gelecek Coupe ve Cabrio Modeller!

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BMW, i4 üretimini 2027’de sonlandırarak yerini Neue Klasse platformunda yükselecek tam elektrikli coupe ve cabrio modellere bırakacak.

BMW, i4'ün Fişini Çekmeye Hazırlanıyor: İşte Yerine Gelecek Coupe ve Cabrio Modeller!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

BMW, elektrikli model ailesinde heyecan verici bir dönüşümün eşiğinde.

Alman şirket, yaşlanan i4 modelinin fişini çekmeye hazırlanırken, ortaya çıkan boşluğu çok daha tutkulu ve iddialı gövde tipleriyle doldurmayı hedefliyor.

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BMW, i4'ün Fişini Çekmeye Hazırlanıyor: İşte Yerine Gelecek Coupe ve Cabrio Modeller!
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Coupe ve Cabrio sürprizi

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Şirketin ürün yöneticisi Bernd Körber’in yılın başlarında yaptığı açıklamalar, yeni i3’ün teknik olarak i4’ün halefi olacağını doğrulamıştı. BMWBLOG’un son raporlarına göre şirket, pazara bağlı olarak i4 üretimini en geç 2027 yılının ilk çeyreğinde tamamen sonlandıracak.

Ancak i4’ün vedası, elektrikli mobilite tutkunları için yeni bir dönemin başlangıcı anlamına geliyor. BMW, bu kasanın ardından doğrudan bir Gran Coupe sunmayı planlamasa da ürün gamında eksikliği hissedilen üstü açık (cabrio) ve coupe modellerini tamamen elektrikli yapısıyla yeniden hayata geçirmeyi hedefliyor. Almanya'da çekilen fotoğraflar, Neue Klasse mimarisi üzerine inşa edilecek bu elektrikli cabrio modelinin yolda olduğunu net bir şekilde gösteriyor.

i3 Touring de yolda

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BMW, Neue Klasse ile başlattığı tasarım ve teknoloji rüzgârını yalnızca sportif modellerle sınırlı tutmayacak.

Şirketin ürün gamına ekleyeceği bir diğer önemli gövde tipi ise station wagon sevenleri heyecanlandıracak olan i3 Touring olacak. Tamamen elektrikli i3 Touring’in 2027’nin ortalarına doğru yollara çıkması bekleniyor.

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