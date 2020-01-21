Amsterdam'da Düşen THY Uçağının Kusurları Hasır Altı Edilmiş

2009 tarihinde Boeing 737-800 NG tipi Türk Hava Yolları (THY) uçağı, Amsterdam Schiphol Havalimanı'na inerken yere çakılmıştı. Bugün, düşen THY uçağıyla ilgili yayımlanan bir raporda, Boeing'in tasarım hatalarını ABD'nin baskısıyla hasıraltı ettiği ortaya çıktı.

25 Şubat 2009 tarihinde, Amsterdam Schiphol Havalimanı'na inişe geçtiği sırada düşen Türk Hava Yolları (THY) uçağı, tam 11 yıl sonra çok çarpıcı bir gelişmeyle gündeme geldi. ABD’nin en fazla okunan gazetelerinden New York Times (NYT), kazayla ilgili hazırlanan raporda, Boeing 737-800 NG tipi uçağın tasarım ve yazılımsal kusurlarının Boeing ve ABD federal güvenlik yetkililerinin baskısıyla görmezden gelindiğini yazdı.

Dokuz kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı uçak kazası, kamuoyunu uzun süre meşgul etmişti. Uçağın kara kutusunu inceleyen uzmanlar, kazanın temel nedeninin uçak üzerindeki iki yükseklik göstergesinin farklı değerler göstermesi olduğunu raporlamıştı.

Kazanın temel nedeni olarak pilotaj hatası gösterilmişti

Otopilot sisteminin bu farklılık nedeniyle uçağın hızını düşürdüğü ve pilotların bu durumu zamanında fark edemediği için kazanın yaşandığı belirtilmişti. Fakat NYT’nin sayfalarına taşıdığı haberde, söz konusu kazanın raporda iddia edildiği tamamıyla bir pilotaj hatası nedeniyle yaşanmadığı, asıl sebebin uçaktaki teknik sorunlar olduğu öne sürülüyor.

Habere göre Hollanda Güvenlik Kurulu tarafından kazayı incelemek üzere görevlendirilen havacılık güvenliği uzmanı Dr. Sidney Dekker tarafından hazırlanan bir başka rapor, uçağın tasarım kusurlarına değinmesi nedeniyle yayınlanmadı. Kurulun hazırladığı raporun ise Boeing ve ABD federal güvenlik yetkililerinin devreye girmesinin ardından revize edildiği ifade ediliyor.

Boeing uçağındaki tasarım kusurları, ABD'li yetkililerce hasıraltı edilmiş

NYT’nin sayfalarına taşıdığı haberde Boeing’in, bozulan yükseklik sensörünün pilotlar tarafından hemen fark edileceğini umarak, herhangi bir uyarıda bulunmayı tercih etmediği söyleniyor. Kısacası, şirket yetkililerin kazaya neden olan bu sorundan zaten haberdar oldukları aktarılıyor.

Haberde ayrıca 2006 yılında sensör sorununa ilişkin opsiyonel bir yazılım güncellemesi yayınlandığı; ancak eski model uçakların bu güncellemeden mahrum bırakıldığı ifade ediliyor. Dokuz kişiye mezar olan Boeing 737-800 NG tipi THY uçağı, 2002 yılında üretilmişti. Amsterdam’da düşen uçağın son modeli olan Boeing 737 Max, Endonezya ve Etiyopya'da toplam 346 kişinin öldüğü kazaların ardından üretim bandından çekilmişti.