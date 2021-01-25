Sabiha Gökçen'deki Uçak Kazası İçin Boeing'e Dava Açıldı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin ölümüne yol açan uçak kazası ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bilirkişi raporunun yayınlanmasının ardından, avukat Seyit Şahin ve Hunter Shkolnik uçağın üreticisi Boeing'e kusurlu olduğu gerekçesiyle tazminat davası açtı.

2020 senesinin Şubat ayında Sabiha Gökçen Havalimanı’nda trajik bir olay yaşanmış ve Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne sebep olmuştu.

Geçtiğimiz ay, kazayla ilgili bilirkişi raporu yayınlanmış ve pilot da dahil olmak üzere 4 kişi ve bir kurum kusurlu bulunmuştu. Chicago Barosu’na kayıtlı avukat Seyit Şahin ve ABD’nin önde gelen avukatlarından Hunter Shkolnik, kusurun sadece belirtilen kişiler ve kurumlarda değil, aynı zamanda uçağın üreticisi Boeing’de de olduğunu belirterek şirkete tazminat davası açtı.

"Bu uçaklarda bir sorun var"

Boeing, daha önce üst üste kazaya sebep olan 737 MAX tipi uçakları sebebiyle 2,5 milyar dolarlık tazminat davasıyla karşı karşıya kalmıştı. Şirket, 2020 yılının Şubat ayında yaşanan kaza sebebiyle Boeing 737-800 tipi yolcu uçakları yüzünden tekrar hakim karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Kaza sırasında uçakta bulunan birçok kazazededen ve ölenlerin yakınlarından velayet alan Seyit Şahin, tazminat davası ile ilgili şu açıklamalarda bulundu; “Bu kazada uçağın üreticisi Boeing firmasının da kusurlu olduğunu düşünüyoruz. Bu uçakların yaptığı benzer kazalar var. Bizce bu uçaklarda bir sorun var. Boeing firması çalışanlarının kendi aralarındaki konuşmalarını da delil olarak sunacağız. Benzer kazaların önlenmesi için bu çok önemli bir dava.”

Şahin, aynı zamanda şirketin merkezi Chicago’da olduğu için davanın sadece orada açılabileceğini belirtirken, tazminat miktarının dava kazanılırsa jüri tarafından belirleneceğini açıkladı. Daha önceki davalar göz önünde bulundurulduğu zaman Boeing’in yüklü bir miktarda tazminat ödemesi ön görülüyor.