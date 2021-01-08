2018 ve 2019 yılında art arda yaşanan uçak kazalarının ardından Boeing'e 737 Max model uçak yüzünden tazminat davası açılmış, Boeing suçlamaları yalanlayarak cezadan kaçmaya çalışmıştı. Uçak firması, geçtiğimiz günlerde suçunu itiraf ederek 2,5 milyar dolar tazminat davasına çarptırıldı.

2018 yılının Ekim ayında Endonezya’da Lion Air Flight’a ait bir uçak düşmüş, kaza sonucunda 181 kişi hayatını kaybetmişti. Bu kazadan hemen 6 ay sonra, Etiyopya’da aynı türden bir kaza gerçekleşmiş ve kaza 157 kişinin hayatına mal olmuştu. Her iki kazada da Boeing’in 737 MAX model uçağı kullanılmıştı.

Art arda yaşanan iki kazanın ardından ölenlerin yakınları, birçok kurum ve ABD, Boeing için suç duyurusunda bulunmuştu. Boeing, karşılaştığı suçlamalara karşı yalana başvurmuş ve büyük ölçekli tazminat davasından kaçmaya çalışmıştı.

"Boeing, açık sözlü olmak yerine kara geçmeyi tercih etti"

Uçağın mekaniklerinde yer alan mühendislik hataları hakkında birçok yalan söyleyen ve suçlamaları reddeden Boeing, sonunda hükümete cezalardan kaçmak için yalan söylediğini itiraf etti. Gelen itirafın ardından ABD hükümeti, Boeing'in tam 2,5 milyar dolar tazminat ödemesine karar verdi. Şirkete dair yapılan suçlamalar, tazminat ödendikten sonra tamamen düşecek.

Boeing, Adalet Bakanlığı’nı kandırdığı gerekçesiyle sadece bu kuruma, 243 milyon dolar ödemek zorunda kalacak. ABD Adalet Bakanlığı’nda görev alan başsavcı yardımcısı vekili David Burns, firmanın aldatmacaları ile ilgili şu sözleri dile getirdi; “Boeing çalışanları, 737 MAX uçağının teknik arızalarını örtbas etmeye çalışarak açık sözlü olmak yerine kara geçmeyi tercih ettiler.”

Endonezya ve Etiyopya’da yaşanan kazada ölenlerin yakınlarına 500 milyon dolarlık bir fon ayrıldı. Tazminat eşit olarak bölüştürüldüğü takdirde her bir yakına yaklaşık olarak 1,4 milyon dolarlık ödeme yapılacak. Boeing, aynı zamanda 737 MAX uçağını satın alan ve daha sonrasında mağduriyete uğrayan her iki havayolu firması için de toplamda 1,7 milyar dolar ödeyecek.

Boeing Yönetim Kurulu Başkanı David Calhoun, çalışanlarına yaptığı bir açıklamada şu sözleri dile getirdi; “Bu kararı almanın bizim için en doğrusu olduğuna inanıyorum. Bu adımı atarak, değerlerimizi ve beklentilerimizi karşılayamadığımızı gösteriyoruz. "Bu kararla birlikte adaletin karşısında şeffaf olmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlıyor, beklentilerimizi karşılamamaya devam edersek, firmanın nasıl zorlu bir yük altına girebileceğini ağır bir şekilde deneyimliyoruz."