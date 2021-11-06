Veri bilimine meraklıları oldukça yakından ilgilendiren Data&Analytics Summit'21, 13 Kasım'da gerçekleşecek. Data&Analytics Summit'21'e katılanlar, alanında uzman konuşmacılar dinleyip ufuklarını genişletme şansı elde edecek.

Boğaziçi Üniversitesi Yöneylem Araştırma Kulübü’nün (BÜYAK) düzenlemiş olduğu veri bilimi zirvesi Data&Analytics Summit'in dördüncüsü (DAS), bu yıl 13 Kasım Cumartasi günü Boğaziçi Üniversitesi’nde ve online platformda hibrit olarak gerçekleşecek. Yaş, okuduğu bölüm ve sınıf fark etmeksizin dileyen herkes DAS'a katılım sağlayabilecek. Peki nedir bu DAS? Gelin bakalım.

Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden konuk olarak gelen kişilerin yapacağı konuşma ve sunumlar eşliğinde veri bilimi dünyasını keşfe çıkacağınız DAS’ta, bu alanda merak ettiklerinizi uzmanlardan öğrenip bir yandan da sektöre olan bakış açınızı değiştirip genişletme şansı elde edebileceksiniz. Alanında uzman kişilerin önderliğinde yürütülen atölyelere katılarak ise kendinizi geliştirmek adına bir fırsat yakalamış olacaksınız.

Seminerlerde hem ulusal hem küresel çapta markalar var

P&G ve Armut altın sponsorluğunda düzenlenen Data&Analytics Summit’21’de dinleme şansı elde edeceğiniz konuşmacılar arasında ise:

Oracle , Emrah Mete (Enterprise Cloud Architect)

, Emrah Mete (Enterprise Cloud Architect) Google , Ömer Buğra Kırgız (Analytical Consultant)

, Ömer Buğra Kırgız (Analytical Consultant) Armut , Elif Baş (VP of Customer Experience), Gizem Ekiz (VP of Marketing), Fatma Tanrısevdi (Associate Director of Engineering& Fronted Team Lead)

, Elif Baş (VP of Customer Experience), Gizem Ekiz (VP of Marketing), Fatma Tanrısevdi (Associate Director of Engineering& Fronted Team Lead) P&G

Microsoft , Onur Koç (Chief Technology Officer(CTO))

, Onur Koç (Chief Technology Officer(CTO)) THY , Mehmet Canbulat (Senior Data Scientist)

, Mehmet Canbulat (Senior Data Scientist) BluTv , Mihrican Ünlü (Data&Analytics Manager)

, Mihrican Ünlü (Data&Analytics Manager) SAS&Sade Yazılım, Ezgi Aras (Analytical Consultant), Altan Atabarut (Digital Transformation & Innovation Lead, South East Europe)

gibi isimler bulunuyor.

Eğer siz de Data&Analytics Summit kapsamında veri bilimine dair bilgi edinmek, sürpriz hediyeler kazanmak ve verinin gücü ışığında kariyerinizi şekillendirmek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey buradaki linke tıklamak ve kayıt olmak! Buna ek olarak BUYAK10 indirim kodunu kullanarak online kategoride %50 indirimden de yararlanabilirsiniz.