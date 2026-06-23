Google Meet, Android Auto'ya Geldi: Peki Direksiyon Başında Nasıl Kullanılacak?

Google'ın görüntülü görüşme uygulaması Google Meet, Apple CarPlay'den sonra Android Auto'ya da geldi.

Google, popüler görüntülü görüşme uygulaması Meet’i nihayet Android Auto platformuna getirdi.

Google bu özelliği rakibi Apple CarPlay’e aylar önce getirmişti ancak Android Auto kullanıcılarının beklemesi gerektiğini söylemişti. O beklenen gün nihayet geldi.

Direksiyon başında bazı sınırlamalar var

Telefonunuzda Google Meet yüklüyse, arabanıza bindiğinizde herhangi bir karmaşık kurulumla uğraşmanıza gerek kalmayacak. Ekranınızda iki basit sekme belirecek: Planlanmış toplantılar ve son aramalar. Tek bir dokunuşla toplantıya dalabileceksiniz.

Tabii ki Google, trafikte can güvenliğinizi tehlikeye atmak istemiyor. Bu yüzden araba modunda işler biraz değişiyor:

Kamera Kapanıyor : İş arkadaşlarınız saçınızın başınızın dağılmış hâlini veya trafikteki sinirli yüz ifadenizi göremeyecek.

: İş arkadaşlarınız saçınızın başınızın dağılmış hâlini veya trafikteki sinirli yüz ifadenizi göremeyecek. Sadece Ses: Sohbet, el kaldırma, anket gibi dikkat dağıtıcı tüm özellikler devre dışı kalıyor. Elinizde sadece mikrofonu sessize alma ve çağrıyı bitirme butonları kalacak.

Küçük bir uyarı da yapalım. Takviminize önceden eklenmemiş, son dakika atılan anlık toplantı linkleri araba ekranında görünmüyor. Yani acil aramalar için yine de sağa çekip telefona sarılmanız gerekebilir.