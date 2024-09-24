Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, borsa ve kripto paralara vergi gelip gelmeyeceği ile ilgili konuştu.

Kripto para birimleri, uzun süredir Türkiye’nin gündemindeydi. Birkaç ay önce kripto paraları içeren yasanın yürürlüğe girdiğini görmüştük. Bu düzenleme, herhangi bir vergi getirmiyordu. Ancak bakanlıktan gelen açıklamalar, ileride borsa ve kriptoda vergi görebileceğimizin sinyallerini vermişti.

Vergi gelip gelmeyeceği merak edilirken bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan açıklama geldi. Yılmaz, yatırımcıları sevindirecek bir haber verdi.

Borsa ve kripto paralara şimdilik vergi yok

Yılmaz, Bloomberg ile yaptığı röportajda borsa ve kripto vergisi ihtimaliyle ilgili konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı, bir ara bu ihtimalin tartışıldığını ancak sonrasında gündemlerinden düştüğünü ifade etti:

“Borsa vergisi gündemimizde yok. Bir dönem tartışıldı ve gündemimizden düşmüş oldu. Aynı zamanda kripto vergisi de gündemimizde yok. Önümüzdeki süreçte esas konumuz istisna ve muafiyetleri mümkün olduğunca daraltmak. Bundan sonra genel vergi oranlarında, kanuni vergi oranlarında çok değişiklik beklememek gerekir. Bu yıl ilk pakete benzer bir düzenleme yapma planımız yok."