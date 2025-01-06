Bosch yeni nesil bebek beşiği Revol'ü tanıttı. Yapay zekâ ve sensörlerle bebeklerin sağlığını ve uyku düzenini anlık olarak izlemeyi sağlıyor.

Bosch, yapay zekâ destekli yeni beşiğini CES 2025’te tanıttı. "Revol" adı verilen bu beşik, ebeveynlerin bebeklerinin sağlığını ve uyku düzenini çok daha yakından takip etmelerini sağlıyor olacak.

Bosch’un yeni nesil beşiği Revol, sunduğu sensörler ve yapay zekâ özellikleriyle öne çıkıyor. Revol, ebeveynlerin bebeklerine dair endişelerini azaltabilmeyi amaçlıyor.

Yeni nesil beşik Revol'un özellikleri

Bebeklerin kalp atışları, solunumu ve çevresel faktörler gibi birçok veriyi anlık olarak izleyebilen cihaz, ebeveynlerin telefonlarına bu bilgileri ileterek sağlık raporları sunuyor. Beşiğin üzerinde bulunan sensörler, bebek odasının sıcaklık, nem ve hava kalitesini ölçüyor. Bu sayede bebeğinizin konforlu bir ortamda uyumasını sağlayabiliyor.

Yapay zekâ destekli görüntü işleme teknolojisi, beşiğin içinde bebeğin yüzüne yakın herhangi bir nesne tespit ettiğinde, ebeveynleri uyarıyor. Bosch, bu özelliğin Amerikan Pediatri Akademisi'nin bebeklerin uyku alanları ile ilgili tavsiyeleriyle uyumlu olduğunu belirtiyor. Revol beşiğiyle ilgili kesin bir çıkış tarihi henüz açıklanmış değil. Bosch cihazı ilk olarak Çin pazarında satışa sunmayı planlıyor. Global satış için ise 2026 yılını hedeflediğini açıkladı.