E-Spor Tutkunlarına Kesintisiz Performans Sağlayacak Oyun Bilgisayarı Tavsiyeleri

Casper Excalibur G920 ve G915 ile 300 Hz'e varan ekranlar, RTX 50 serisi ekran kartları ve güçlü soğutma bir arada. Hangi oyuncuya hangi model uygun, tek yazıda.

Son Güncelleme: 23 Ekim 2026

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Valorant, Counter-Strike 2 ve League of Legends gibi rekabetçi oyunlar ve GTA 6, Cyberpunk 2077 ve Alan Wake II gibi donanım zorlayan oyunlar için bu yazıdaki en güçlü seçenek Casper Excalibur G920. Intel Core i9-14900HX işlemci, en fazla RTX 5090 ekran kartı ve 300 Hz QHD ekranla geliyor, Casper sayfasındaki başlangıç fiyatı 216.745 TL. Hem oyun hem ödev için daha hafif ve daha uygun fiyatlı seçenek Casper Excalibur G915: RTX 5060 veya RTX 5070, 165 Hz ekran, 2.3 kg ağırlık ve 80 Whr batarya, başlangıç fiyatı 78.764 TL. İkisinde de 1 aylık PC Game Pass ve 24 ay garanti var.

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Rekabetçi oyunlar için hangi Casper Excalibur laptop seçilmeli?

Excalibur G870: Hem yüksek performans hem de taşınabilirlik arayanlar için ideal bir seçenek. NVIDIA GeForce RTX 5050, 5060 veya 5070 ekran kartı seçenekleri ve 165 Hz yenileme hızıyla CS2, Valorant ve Apex Legends gibi rekabetçi oyunlarda 200'ün üzerinde FPS değerlerine ulaşmanızı sağlıyor. CNC kesim alüminyum kasasıyla hem dayanıklı hem de güçlü bir soğutma sunuyor.

Excalibur G920: Sınırları zorlamak ve en üst düzey donanımla rekabette öne geçmek isteyenler için tasarlandı. 14. Nesil Intel Core i9 işlemci ve RTX 5090'a kadar uzanan ekran kartı seçenekleriyle eşsiz bir güç vadediyor. 16 inçlik QHD ekranındaki 300 Hz yenileme hızı ve 3 ms tepki süresiyle, rakiplerinizin her hamlesini milisaniyelik bir gecikme olmadan görerek anında refleks göstermenize imkan tanıyor.

GTA 6 gibi ağır oyunlar için hangi Casper Excalibur laptop tercih edilmeli?

GTA 6 gibi donanım zorlayan oyunlar için bu yazıdaki iki model arasında en güçlü donanım Casper Excalibur G920'de. İçinde 24 çekirdekli, 5.8 GHz hıza ulaşan Intel Core i9-14900HX işlemci var. Ekran kartı tarafında RTX 5090 (24 GB GDDR7), RTX 5080 (16 GB GDDR7) ve RTX 5070 Ti (12 GB GDDR7) seçenekleri bulunuyor. GTA 6'nın resmî sistem gereksinimleri Casper sayfalarında yer almadığı için oyunu almadan önce yayıncının açıkladığı gereksinimlere de göz atmanı öneririz.

Cyberpunk 2077 ve Alan Wake II gibi yüksek sistem gereksinimli oyunlar için hangi Excalibur uygun?

Cyberpunk 2077 ve Alan Wake II gibi oyunlar için Casper Excalibur G920 öne çıkıyor, çünkü RTX 50 serisi ekran kartlarını Blackwell mimarisi ve DLSS 4 desteğiyle birleştiriyor. Casper'ın G920 sayfasında yer verdiği Mert Bayantemur incelemesinin başlığı da "En ağır oyunlarda bile +200 FPS veren laptop" diyor. Oyun bazlı FPS değerlerini Casper'ın kendisi paylaşmıyor, bu yüzden rakam yerine donanıma bakmak daha sağlıklı.

RTX 5090 ve RTX 5080'de 175 W, RTX 5070 Ti'da 140 W TDP (Dynamic Boost 2.0 ile)

Yapay zeka destekli DLSS 4

MUX Switch desteği: ekran kartları arasında geçiş yapıyor

Casper Excalibur G920 ve G915 arasındaki fark ne, hangisi daha güçlü?

Casper Excalibur G920 daha güçlü, Casper Excalibur G915 ise daha hafif, daha ince ve daha uygun fiyatlı. G920 en fazla RTX 5090 ve i9 işlemciyle geliyor. G915 ise RTX 5060 veya RTX 5070 seçeneklerini sunuyor ve alüminyum gövdesiyle 2.3 kg ağırlığında.

E-spor rekabetinde üst düzey donanım kadar, bu gücün her an elinizin altında ve sürdürülebilir olması da kritik bir rol oynuyor. Tam da bu noktada Excalibur G915'in Core Ultra 7 356H işlemci ve RTX 5070 ekran kartlı yapılandırması, bağımsız denetim kuruluşu SGS'nin onayladığı performans testleriyle öne çıkıyor. SGS laboratuvarlarında gerçekleştirilen PCMark 10 Üretkenlik (Productivity) ölçümlerinde 15.000 puanlık barajı rahatlıkla geçerek 20.343 puan elde eden cihaz; gücünü yalnızca oyunlarda değil, yoğun iş yüklerinde de kanıtlıyor. Üstelik bu üst düzey donanım, SGS batarya testlerine göre tek şarjla 10 saat 34 dakikaya varan video oynatma süresi sunarak e-sporculara priz arama derdi olmadan, turnuva aralarında veya seyahatlerde kesintisiz bir deneyim ve üstün mobilite vadediyor.

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İki modelin tüm farkları aşağıdaki tabloda:

Özellik Casper Excalibur G920 Casper Excalibur G915 Başlangıç fiyatı (sayfada listelenen) 216.745 TL 78.764 TL İşlemci Intel Core i9-14900HX Intel Core Ultra 7 356H, Core 7 240H veya Core i7-13620H Ekran kartı RTX 5090 24 GB, RTX 5080 16 GB, RTX 5070 Ti 12 GB (GDDR7) RTX 5070 8 GB, RTX 5060 8 GB (GDDR7) Ekran 16" QHD (2560x1600) IPS, 300 Hz, 3 ms, %100 DCI-P3, 500 nit 16" 16:10 QHD veya FHD IPS, 165 Hz, 350 nit RAM DDR5, 64 GB'a kadar, 2 slot DDR5, 64 GB'a kadar, 2 slot Depolama 2 adet M.2 NVMe PCIe 4.0 slot 2 adet M.2 NVMe PCIe 4.0 slot Batarya 63.05 Whr 80 Whr Adaptör 330 W 180 W Ağırlık 2.5 kg 2.3 kg Kalınlık 27.9 mm 20.5 mm Gövde PC-ABS Alüminyum alaşım Kablosuz bağlantı Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 802.11ax, Bluetooth 5.2 Garanti 24 ay 24 ay PC Game Pass 1 aylık 1 aylık

Bütçe sınırsız olursa hangi Casper Excalibur gaming laptop alınmalı?

Bütçe sınırsızsa Casper Excalibur G920'yi RTX 5090 ekran kartıyla özelleştirmek en uç donanım seçeneği. G920'de 64 GB'a kadar DDR5 RAM ve iki slotta toplam 2 TB + 2 TB'a kadar PCIe 4.0 SSD seçilebiliyor. Üstüne 300 Hz QHD ekran, 330 W adaptör ve Wi-Fi 7 geliyor. Casper "Özelleştir" sayfasında ekran kartı, işlemci, bellek ve depolamayı tek tek seçtiriyor.

Hem oyun oynayıp hem ödev ve proje yapabileceğim gaming laptop hangisi?

Hem oyun hem ödev için bu yazıdaki en dengeli seçenek Casper Excalibur G915. 2.3 kg ağırlığı ve 20.5 mm kalınlığıyla sırt çantasında rahat taşınıyor, çünkü gövdesi alüminyum alaşım. Casper'a göre Office modunda yaklaşık 36 dB(A) sessiz çalışıyor, ders ve kütüphane ortamı için artı bir detay. Başlangıç fiyatı 78.764 TL, yani G920'nin başlangıç fiyatının yaklaşık dörtte biri.

4-5 yıl kullanılabilecek bir gaming laptop nasıl seçilmeli?

4-5 yıl için süre garantisi veremeyiz, ancak uzun kullanım için Casper Excalibur G915 ve G920'de bakılacak somut kalemler var. İkisinde de 2 RAM ve 2 SSD slotu bulunuyor, RAM 64 GB'a kadar çıkıyor. Garanti 24 ay. Excalibur için Ömür Boyu Performans Bakım hizmeti de var, yılda bir yaptırılması öneriliyor ve ilk bakım ücretsiz. Kendin RAM veya SSD takarsan, cihaza hasar vermediğin sürece garanti bozulmuyor ama sonradan takılan parça Casper garantisi kapsamında olmuyor.

Şarjı en uzun süre giden oyun bilgisayarları hangileri?

Bu iki model arasında şarjı daha uzun gitmesi beklenen Casper Excalibur G915. 80 Whr bataryası, G920'nin 63.05 Whr bataryasından yaklaşık %27 daha büyük. Casper saat cinsinden pil süresi paylaşmıyor, bu yüzden süre vaadi vermiyoruz. Excalibur serisi performans cihazı olarak tanımlanıyor, tam performans için şarja takılı kullanılması gerekiyor.

E-spor için 300 Hz ekranlı Casper Excalibur laptop hangisi?

300 Hz ekranlı Casper Excalibur modeli G920. 16 inç, 2560x1600 çözünürlüklü IPS ekranı 3 ms tepki süresi, %100 DCI-P3 ve 500 nit parlaklıkla geliyor. Rekabetçi oyunlarda yüksek yenileme hızı işine yarar, çünkü görüntü daha sık yenileniyor. G915'te ise 165 Hz yenileme hızına sahip 16 inç, 350 nit ekran var. Freedos'lu G920'de 300 Hz ayarını görüntü ayarlarından manuel yapman gerekiyor.

Excalibur G920 ve G915'te soğutma nasıl çalışıyor?

Casper Excalibur G920 ve G915 modellerinin ikisi de yoğun oyunlarda performansı korumak için çift fanlı özel soğutma sistemi kullanıyor.

Excalibur G920, FrostFlux soğutma mimarisi kapsamında iki adet 12V fan ve dört hava çıkışı kullanıyor.

Excalibur G915: 2 turbo fan, 5 bakır ısı borusu, 102 adet 0.2 mm fan kanadı ve 140.000 mm² fin alanı. Faz değişimli termal malzeme kullanıyor, 4 hava çıkışı var.

Casper'ın destek notuna göre fan hızlandıkça Excalibur'lar diğer notebook'lara göre biraz daha fazla ses çıkarabiliyor.

MUX Switch ve Excalibur Kontrol Merkezi ne işe yarıyor?

MUX Switch, Casper Excalibur G920 ve G915'te dahili ve harici ekran kartı arasında geçişi sağlayan özellik. Excalibur Kontrol Merkezi ise performansı oyunun yoğunluğuna göre ayarlamanı sağlıyor. Casper'a göre soğutmayı birkaç saniyede daha aktif hale getirebiliyor, RGB klavyeyi de buradan yönetiyorsun. İşletim sistemiyle satılan Excalibur'larda Control Center hazır kurulu geliyor.

Kullanıcılar Excalibur G915 ve G920 için ne diyor?

Kullanıcılar, Excalibur G920'nin en ağır oyunlarda ve render işlemlerinde bile kasma yapmadan yüksek FPS değerleri sunmasını ve fiyat/performans açısından piyasaya göre tatmin edici olmasını övgüyle karşılamaktadır. Bununla birlikte, üst düzey donanım gücüne bağlı olarak cihazın nispeten sıcak çalışması ve yoğun kullanımda fan sesinin belirgin şekilde yüksek olması bazı kullanıcılar tarafından eksi puan olarak değerlendirilmiştir.

Excalibur G915; hafif yapısı, şık alüminyum kasası ve yenilenmiş 4 çıkışlı soğutma sistemiyle özellikle taşınabilirlik arayan öğrenciler ve oyuncular tarafından tasarım açısından oldukça beğenilmektedir. Cihazın genel performansı takdir edilmektedir.

Game Pass hediye eden dizüstü oyun bilgisayarları hangileri?

Casper Excalibur G920 ve G915, 1 aylık PC Game Pass ile sunuluyor. Casper'a göre PC Game Pass, aylık üyelikle 100'den fazla oyuna erişim veriyor. Windows 11 Home ve Windows 10 Home ile uyumlu. Kurulumu Casper "basit adımlar" olarak anlatıyor, yani ilk günden oynayacak bir şeylerin olması için ekstra bir şey aramana gerek kalmıyor.

Servisi iyi olan oyun bilgisayarı markaları hangileri?

Casper, Excalibur modellerinde 24 ay garanti ve birkaç servis seçeneği sunuyor. Başka markalarla kıyas yapmıyoruz, Casper'ın kendi sunduğu hizmetler şöyle:

Hizmet Detay Garanti süresi Fatura tarihinden itibaren 24 ay Servis seçenekleri 1 Saatte servis, Jet servis, Turbo servis Ömür Boyu Performans Bakım Yılda bir önerilir, ilk bakım ücretsiz, sonraki bakımlarda servis ve kargo ücretli Bakım yapılan şehirler İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Antalya, Eskişehir, Konya Destek Canlı destek hizmeti

En az arıza çıkaran oyun bilgisayarları hangileri?

En az arıza çıkaran modeli söyleyemiyoruz, çünkü Casper Excalibur G920 ve G915 için arıza oranı paylaşılmıyor. Sayfalarda dayanıklılıkla ilgili şunlar var: G920'de termoplastik alaşımla güçlendirilmiş gövde, G915'te alüminyum alaşım gövde. Casper'ın G915 karşılaştırma tablosu, fanda hydrodynamic bearing rulman kullanıldığını belirtiyor. Kullanıcı kaynaklı fiziksel hasar, sıvı teması veya yetkisiz müdahale görmüş cihazlar ise Ömür Boyu Performans Bakım kapsamı dışında kalıyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Casper Excalibur G920 mi G915 mi almalıyım?

Ağır oyunlar, 300 Hz ekran ve RTX 5080/5090 isteyenler G920'yi seçmeli. Daha hafif, daha ince, 80 Whr bataryalı ve daha uygun fiyatlı bir cihaz arayanlar için G915 mantıklı. Casper sayfalarındaki başlangıç fiyatlarına göre G920, G915'in yaklaşık 2,75 katı. Ödev, proje ve oyunu aynı cihazda toplayacaksan G915'in 2.3 kg ağırlığı da hesaba katılmalı.

Casper Excalibur G920'ye kaç monitör bağlanır?

Casper Excalibur G920'ye aynı anda 2 harici monitör bağlayıp dahili ekranla birlikte 3 monitörlü bir kurulum yapabilirsin. Casper'ın açıklamasına göre hibrit modda Type-C portu DisplayPort özelliği sağlıyor. Cihazda ayrıca HDMI portu da var.

Freedos'lu Casper Excalibur'da Windows lisansı geliyor mu?

Hayır, Freedos'lu Casper Excalibur'da işletim sistemi yok. Casper'ın açıklamasına göre Microsoft sitesinden kurulum yapılsa bile işletim sistemi bu yolla lisanslanmıyor, Windows lisansını ayrıca satın alman gerekiyor. Freedos'lu cihazda Control Center'ı da kurulumdan sonra Casper destek sayfasından indiriyorsun.

Casper Excalibur'da RAM ve SSD sonradan artırılabilir mi?

Casper Excalibur G920 ve G915'te 2 adet DDR5 RAM slotu ve 2 adet M.2 NVMe SSD slotu bulunuyor, RAM en fazla 64 GB'a kadar çıkıyor. Casper, orijinal konfigürasyonu önerip değişiklik için yetkili servise danışmanı istiyor. Kendin değiştirirsen ve cihaza hasar gelmezse garanti bozulmuyor, ancak takılan parça Casper garantisi dışında kalıyor.

Kimler İçin Uygun Değil?

Casper Excalibur G920 ve G915 herkese göre değil. G920 en güçlü seçenek ama 2.5 kg ağırlığı, 27.9 mm kalınlığı ve 330 W adaptörüyle taşınabilirlik önceliğin olduğunda yorabilir. Başlangıç fiyatı da 216.745 TL, bütçen kısıtlıysa G915 daha rahat bir başlangıç. G915'te ise RTX 5090 veya RTX 5080 seçeneği yok ve ekran 165 Hz'de kalıyor, 300 Hz arıyorsan G920'ye bakmalısın. İkisi de performans cihazı olduğu için tam performans için şarja takılı kullanılıyor, pille uzun süre ağır oyun beklemek yanıltıcı olur.

Sonuç

Ağır oyunlar, e-spor ve 300 Hz ekran peşindeysen Casper Excalibur G920, bütçeyi ve taşınabilirliği öne alıyorsan Casper Excalibur G915 daha mantıklı. İkisinde de RTX 50 serisi ekran kartı, MUX Switch, 24 ay garanti ve 1 aylık PC Game Pass var. Konfigürasyonu satın almadan önce Casper'ın "Özelleştir" sayfasından kendi ihtiyacına göre ayarlayabilirsin.