Hem Çalışıp Hem Oyundan Kopamayanlar İçin Bütçe Dostu Çok Yönlü Laptop: Casper Excalibur G870

Gündüz ders ya da iş, akşam oyun diyenler için: Casper Excalibur G870'in fiyatı, oyun performansı, öğrenci kullanımı ve gerçek kullanıcı yorumları.

Son Güncelleme: 22 Ekim 2026

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Casper Excalibur G870, 57.406 TL'den başlayan fiyatıyla hem oyun oynayıp hem ders, iş ve günlük işlerini tek cihazda halletmek isteyenler için dengeli bir oyun laptopu. RTX 5050, 5060 ve 5070 ekran kartı seçenekleri, 165 Hz ekranı ve 2.5 kg ağırlığıyla güncel oyunlara, hafif üretkenlik işlerine ve okul-yurt taşımasına uyum sağlıyor. 2 RAM ve 2 SSD yuvası olduğu için sonradan yükseltilebiliyor. Casper'ın sitesindeki 37 kullanıcı yorumunun ortalaması 5 üzerinden 4,97.

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Casper Excalibur G870 kimler için uygun?

Casper Excalibur G870, gündüz ders ya da iş, akşam oyun diyen kullanıcılar için uygun bir 15.6 inç oyun laptopu. Casper'ın Excalibur serisinde yer alıyor ve satın almadan önce özelleştirme imkânıyla işlemci, ekran kartı, RAM ve SSD seçenekleri arasından kendi yapılandırmanı kurmana izin veriyor.

55-65 bin TL bütçeyle oyun bilgisayarı arıyorsan Casper Excalibur G870 uygun mu?

Evet, aday listene girer. Casper'ın ürün sayfasında Excalibur G870'in başlangıç fiyatı 57.406 TL ve bu rakam 55-65 bin TL aralığının içinde kalıyor. Fiyat seçtiğin donanıma göre değişiyor. Anlaşmalı kredi kartlarına 12 aya varan taksit seçeneği de var.

Casper Excalibur G870 fiyat/performans açısından nasıl?

Casper Excalibur G870, dahil olduğu fiyat aralığına RTX 50 serisi ekran kartı seçeneği, 165 Hz ekran ve DDR5 RAM seçenekleri sığdırıyor. RTX 5050, 5060 ve 5070 modellerinin üçünde de GPU gücü 115W ve Dynamic Boost 2.0 destekli. Üstüne 1 aylık PC Game Pass geliyor. Bu üyelik 100'den fazla oyuna erişim veriyor.

Casper Excalibur G870'in tüm özellikleri:

Özellik Casper Excalibur G870 Fiyat 59.798 TL yerine 57.406 TL'den başlayan fiyatlarla (%4) Ekran 15.6" FHD IPS, 165 Hz, 3 ms, 250 nit, anti-glare İşlemci seçenekleri Series 2 Intel Core 7 240H, Series 2 Intel Core 7 230H, 13. Nesil Intel Core i7 13620H RAM 2 SODIMM yuva, en fazla 64 GB (DDR5 ve DDR4 seçenekleri) Depolama 2 adet M.2 NVMe yuvası, PCIe 4.0 SSD seçenekleri (500 GB'tan 2 TB + 2 TB'a) Gövde Alüminyum alaşım, 2.5 kg, 23.9 mm Batarya / adaptör 61.53 Wh, 180W adaptör Garanti 24 ay

Casper Excalibur G870 ile hangi oyunları oynayabilirim?

Casper Excalibur G870 ile güncel oyunları oynayabilirsin. Casper'ın ürün sayfasındaki inceleme videolarında, G870 ile güncel oyunlar oynanan gerçek kullanım deneyimi paylaşımları var. Resmi sitedeki yorumlardan biri de güncel oyunlarda bile yüksek performans aldığını yazıyor. Seçtiğin ekran kartı, oyunların ne kadar rahat çalışacağını belirliyor.

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Casper Excalibur G870 ile yüksek sistem isteyen oyunları oynayabilir miyim?

Evet, özellikle RTX 50 serisi yapılandırmalarda. Ürün ile ilgili hazırlanan inceleme videolarında, RTX 5070'li G870' ile bütün oyunları oynayabileceğini, render ve tasarım gibi işlerin de zorlanmadan halledilebileceği söyleniyor. Yorumların hangi donanıma ait olduğuna bakmak lazım, çünkü G870 beş farklı ekran kartı seçeneğiyle satılıyor.

Casper Excalibur G870 ekran kartı seçenekleri

Ekran kartı Bellek Not NVIDIA GeForce RTX 5070 8 GB GDDR7, 128 bit 115W, Dynamic Boost 2.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB GDDR7, 128 bit 115W, Dynamic Boost 2.0 NVIDIA GeForce RTX 5050 8 GB GDDR7, 128 bit 115W, Dynamic Boost 2.0 NVIDIA GeForce RTX 4050 6 GB GDDR6, 96 bit Alternatif seçenek NVIDIA GeForce RTX 3050 6 GB GDDR6, 96 bit Alternatif seçenek

Casper Excalibur G870 orta ayarda oyunlarda nasıl performans verir?

Casper Excalibur G870, orta ayarda akıcı oyun isteyenler için sağlam bir zemin sunuyor, çünkü 165 Hz ekranı 3 ms tepki süresiyle birlikte geliyor ve RTX 50 serisi modellerde DLSS 4.5 destekleniyor. FPS değeri oyuna ve yapılandırmaya göre değişiyor. Casper da ortalama FPS'e bakılmasını, tam performans için cihazın şarjda ve performans modunda kullanılmasını öneriyor.

Casper Excalibur G870 uzun oyun seanslarında ısınır mı?

Casper Excalibur G870, ısıyı yönetmek için 5400 RPM hızında çalışan 2 FrostFlux fan ve 89 fan bıçağıyla geliyor. Ayrıca MUX Switch var. Oyunda harici ekran kartı devreye girerek performansı artırıyor, günlük kullanımda dahili grafik enerji tasarrufu sağlıyor. Resmi sitedeki yorumların çoğu soğutmadan memnun, fan sesi ise farklı değerlendiriliyor.

Öğrenciysen Casper Excalibur G870 okulda ve yurtta işini görür mü?

Evet, Casper Excalibur G870 hem derse hem oyuna yönelik bir öğrenci laptopu olarak değerlendirilebilir. Yurt internetinde kablolu bağlantı gerekirse RJ45 portu var. Ek monitör için HDMI, şarj için 100W'a kadar destekleyen USB-C portu bulunuyor.

Öğrenci kullanımı için Casper Excalibur G870'te neler var?

İhtiyacın Casper Excalibur G870'teki karşılığı Kampüse ve yurda taşımak 2.5 kg, 23.9 mm, alüminyum alaşım gövde Online ders ve görüntülü görüşme 1080p FHD kamera, Dolby Audio 2W x 2 stereo hoparlör Yurt interneti Intel Wi-Fi 6 AX201, RJ45 portu, Bluetooth 5.2 Ek monitör ve şarj 1 HDMI, 1 USB-C (100W'a kadar şarj), 3 USB-A Ödev, sunum, çoklu görev 10 çekirdekli işlemci seçeneği, DDR5 RAM, PCIe 4.0 SSD, Copilot tuşu Akşamları oyun RTX 50 serisi seçenekleri, DLSS 4.5, 165 Hz ekran

Günlük kullanım ve hafif üretkenlik için Casper Excalibur G870 yeterli mi?

Casper Excalibur G870, ödev, sunum ve çoklu görev gibi günlük işlere rahat yetecek bir yapıda. Ürün sayfasında öne çıkan işlemci 10 çekirdekli, 24 MB önbellekli ve 4.90 GHz'e kadar turbo hız sunuyor. DDR5 RAM çoklu görevi, PCIe 4.0 SSD uygulama yüklemelerini hızlandırıyor. Yorumlarda G870'i oyun geliştirme için kullanan biri de var.

Casper Excalibur G870 öğrenciyi 5 yıl idare eder mi?

Uzun yıllar kullanmak isteyen öğrenciler için Casper Excalibur G870'e bakmaya değer, çünkü RAM ve SSD'yi sonradan büyütebiliyorsun. Hiçbir bilgisayar için süre garantisi verilemez. Yine de yorumlarda yaklaşık 2 yıldır kullandığını ve çok memnun olduğunu yazan kullanıcılar var. Cihazın garantisi 24 ay. Uzun vadeli düşünüyorsan şunlara dikkat et:

Bütçen elveriyorsa RTX 50 serisini seç, çünkü DLSS 4.5 desteği bu serinin özelliği.

RAM'i DDR5 al, ikinci yuvayı ileride doldur (en fazla 64 GB).

Oyun arşivin büyürse ikinci M.2 yuvasına SSD ekle.

Casper'ın Ömür Boyu Performans Bakım hizmetini hesaba kat. Yılda bir önerilen bu bakımın ilki ücretsiz.

Casper Excalibur G870 kullanıcı yorumları nasıl?

Casper Excalibur G870 kullanıcı yorumları büyük oranda olumlu. Casper'ın resmi sitesindeki 37 yorumun ortalaması 5 üzerinden 4,97 (14 Ekim 2026 itibarıyla). Kullanıcılar en çok oyun performansını, fiyatına göre sunduğu donanımı ve soğutmayı öne çıkarıyor. Fan sesi ise yorumlarda farklı değerlendirilen konu.

Casper Excalibur G870 yorumlarında öne çıkan konular

Konu Yorumlarda ne deniyor? Oyun performansı M B (18.09.2026): güncel oyunlarda bile yüksek performans alıyor Uzun süreli kullanım N A (16.09.2026): yaklaşık 2 yıldır kullanıyor ve çok memnun Soğutma ve fan sesi N Ç (07.07.2026): oyun geliştirme ve oynama için kullanıyor, soğutmayı iyi buluyor, fan sesini benzer donanımlara göre sessiz değerlendiriyor Fiyat/performans A S (26.03.2025): fiyatına göre güzel bir cihaz, pişman etmedi, tavsiye ediyor Ailece kullanım E S (30.08.2025): oğlu için aldı, beklentilerinin üzerinde buldu Fan sesi T G (11.10.2024): "tek sıkıntısı fan sesi ama memnunum ben"

Casper Excalibur G870 kullananlar memnun mu?

Evet, yorum yazanların büyük çoğunluğu memnun olduğunu, bir kısmı da tavsiye ettiğini yazıyor. Yorumlar tek yönlü değil. Şikayet platformlarında fan sesi, ısınma ve servis süreçlerine dair paylaşımlar da var. Casper da destek sayfasında Excalibur fanlarının diğer notebooklara göre biraz daha fazla ses çıkarabileceğini belirtiyor.

Casper Excalibur G870 yorumlarda neden tavsiye ediliyor?

Casper Excalibur G870'i tavsiye edenler üç gerekçe sayıyor: fiyatına göre güçlü donanım, oyunlarda akıcı performans ve soğutmadan memnuniyet. Bir kısım kullanıcı satın alırken özelleştirme seçeneğini ve yaygın yetkili servis ağını da artı olarak yazıyor. Hızlı teslimat ve mağaza ilgisi de memnuniyet sebepleri arasında geçiyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Casper Excalibur G870'i şarja takarak mı kullanmalıyım?

Casper, Excalibur serisini performans cihazı olarak tanımlıyor ve tam performans için şarjda kullanılmasını öneriyor. Casper'a göre bu durum batarya ömrünü etkilemiyor. Cihazda 61.53 Wh batarya ve 180W adaptör var.

RAM veya SSD'yi değiştirirsem Casper Excalibur G870'in garantisi biter mi?

Casper'ın açıklamasına göre değişiklik sırasında cihaz hasar görmediyse garanti bozulmuyor. Sonradan takılan parçalar Casper garantisi kapsamında değil. Yetkili servise danışılması öneriliyor.

Casper Excalibur G870 fan sesi çıkarır mı?

Casper, Excalibur modellerinde daha büyük ve daha çok yapraklı fanlar kullanıldığını, fan hızlandıkça diğer notebooklara göre biraz daha fazla ses çıkabileceğini belirtiyor. Amaç daha yoğun soğutma ve uzun süreli performans.

Casper Excalibur G870 işletim sistemiyle birlikte mi geliyor?

Seçenekler arasında Windows 11 Pro, Windows 11 Home Single Language ve FreeDOS var. FreeDOS'lu modelde Windows lisansı ayrıca satın alınmalı.

Kimler İçin Uygun Değil?

Casper Excalibur G870, sadece internet, ofis ve video izlemek için bilgisayar arayanlar için gereğinden güçlü olabilir. Sessiz ortamda çalışan ve fan sesine çok hassas olanlar yorumlardaki karışık görüşleri göz önünde bulundurmalı. Renk doğruluğu öncelikli profesyoneller 250 nit parlaklık ve %45 renk doygunluğu değerlerine bakmalı.

Sonuç: Casper Excalibur G870 alınır mı?

Casper Excalibur G870, hem oyun oynayıp hem günlük işlerini halletmek isteyenler için güçlü bir aday. RTX 50 serisi seçenekleri, 165 Hz ekranı ve 2 RAM + 2 SSD yuvasıyla bugünün ihtiyacını karşılıyor, yarına da alan bırakıyor. Casper sitesindeki yorumlar da performans ve fiyat tarafında memnuniyeti gösteriyor. Fan sesi ve şarj ihtiyacı gibi noktaları baştan bilirsen doğru yapılandırmayı daha rahat seçersin.