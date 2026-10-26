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Logitech, Şekil Değiştiren Çok Kullanışlı Yeni Mouse’u Pebble Up’ı Duyurdu

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Logitech, kompakt tasarımı ergonomik gövdeyle birleştiren yeni kablosuz faresi Pebble Up'ı resmen tanıttı.

Logitech, Şekil Değiştiren Çok Kullanışlı Yeni Mouse’u Pebble Up’ı Duyurdu
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Bilgisayar aksesuarı deyince akla gelen ilk firmalardan biri olan Logitech, şimdi de kompakt tasarımı ergonomik gövdeyle birleştiren yepyeni bir mouse tanıttı. Bu ürün, Pebble Up ismiyle geliyor.

Yeni kablosuz mouse, markanın popüler ince tasarım çizgisini korurken gövde yapısıyla alışılmışın dışına çıkıyor. Kullanıcılar fareyi dilerse tamamen düz bir formda kullanabiliyor, dilerse üst kabuğunu yukarı doğru kaldırarak avuç içini daha iyi destekleyen ergonomik bir tutuş pozisyonuna getirebiliyor.

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Logitech, Şekil Değiştiren Çok Kullanışlı Yeni Mouse’u Pebble Up’ı Duyurdu
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Karşınızda Logitech Pebble Up

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Bu yeni model, Logitech'in 2023 yılında Pebble 2 klavyesiyle birlikte piyasaya sunduğu Pebble Mouse 2 M350s modelinin doğrudan devamı niteliğinde konumlanıyor. Fiziksel ölçülerine baktığımızda cihaz; 105,8 x 59,6 x 30 mm boyutlara ve 79 gram ağırlığa sahip. Önceki nesilden 3 gram daha ağır.

Cihaz, 4.200 CPI çözünürlük sunan ve 400 ile 4.000 DPI aralığında ayarlanabilen optik bir sensöre sahip. Üzerinde sol ve sağ tık butonlarının yanı sıra kademeli çalışan bir kaydırma tekerleği tuşu ve özel bir DPI butonu olmak üzere toplam dört adet fiziksel düğme bulunuyor. Kullanıcılar, kaydırma tekerleği butonunu ve DPI tuşunu Logi Options+ uygulaması üzerinden diledikleri gibi yeniden programlayabiliyor. Uygulama aynı zamanda fareyle kısayol çalıştırmayı sağlayan fonksiyonu da destekliyor. Logitech ayrıca bu farede yer alan yapay zeka araçları için de Logi Options+ yazılımından yararlanmış. Bu derinlemesine özelleştirmeler ve yapay zekâ özellikleri yalnızca Windows ve macOS işletim sistemlerinde tam kapasiteyle çalışıyor.

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Serinin önceki üyelerine kıyasla en kritik donanımsal değişimlerden biri de pil tarafında. Pebble Mouse 2 M350s modelinde bulunan tekli AA kalem pil yuvası yerine Pebble Up modelinde 290 mAh kapasiteli şarj edilebilir lityum polimer bataryaya geçiş yapılmış. Logitech, bu bataryanın tek şarjla 90 güne kadar kullanım süresi sunduğunu söylüyor. Pebble Up’ın 37 dolara satılacağını da ekleyelim.

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