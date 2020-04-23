CNN, Türkiye’deki Bir Yoğun Bakımdan Görüntüler Paylaştı

ABD merkezli yayın kuruluşu CNN International, Türkiye’deki koronavirüs mücadelesinde en kritik noktalardan biri olan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nin yoğun bakım bölümüne girerek doktorlar ve hemşirelerle konuştu.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi, koronavirüse karşı mücadelede Türkiye’nin en noktalarından biri. Şimdi, koronavirüse yakalanan insanların tedavisi için hastanede mücadele eden doktorlar ve hemşireler, ABD merkezli CNN'e konuştular.

CNN ekibinin röportaj yaptığı sağlık çalışanları arasında 30 yıldır yoğun bakımda çalışan Doktor Yalım Dikmen de bulunuyor. Koronavirüse karşı mücadele en önde yer alanlardan Dr. Dikmen hakkındadaki bilgilendirme notunda, “Kendisi 30 yılı aşkın bir süredir yoğun bakım bölümünde görevli ama kariyeri boyunca böyle bir şey görmedi” ifadeleri kullanılıyor.

“Bir puzzle ile uğraşıyoruz ve doğru parçayı bulmak için çalışıyoruz”

CNN muhabirine konuşan Dr.Yalım Dikmen, “Elimizden geleni yapmalıyız. Bir puzzle ile uğraşıyoruz ve doğru parçayı bulmak için çalışıyoruz. Doğru parçayı doğru yere koymak, elimizden geleni yapmak ve en iyisini düşünmeye çalışıyoruz” dedi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nin yoğun bakım bölümünü görüntüleyen CNN ekibi, yoğun bakım bölümünde durumun gergin olduğunu söyledi. Makinelerin sürekli çalıştığını söyleyen CNN muhabiri, bölümde koruyucu önlükleri ve kostümleri giymenin zorunlu olduğunu belirtti.

Koruyucu ekipman sıkıntısı yok

Doktorların ve hemşirelerin adeta çelikten sinirleri olduğunu belirten CNN muhabiri, sağlık çalışanlarının moralinin yüksek olduğunu da sözlerine ekledi. CNN muhabiri, vaka sayısının artmasına karşın hastanenin hala baskı altında olmadığının altını çizdi.

Yoğun bakım bölümünde röportajlar yapan CNN muhabiri, artan vaka sayısına rağmen yoğun bakım bölümünde koruyucu ekipman, yatak ve tıbbi malzeme bakımından ABD ve Avrupa’nın bazı yerlerinin aksine sıkıntı olmadığını da söyledi.

CNN’in Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım bölümünden görüntülerle hazırladığı haber: