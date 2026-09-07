Bir Aracın Boyalı Olup Olmadığını Anlamanın Püf Noktaları

Birçok kişi, ikinci el araç alırken arabanın boyalı olup olmadığının nasıl anlaşılacağını merak ediyor. Peki gerçekten bunun bir yolu var mı? Aracın boyalı olduğu nasıl anlaşılır?

İkinci el araç alırken aracın boyalı olup olmadığını anlamak, bazen yanıltıcı olabiliyor.

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Satıcının şeffaf davranmadığı bir durumda araçta herhangi bir boya işlemi olup olmadığını anlamak için aşağıdaki yönergeleri takip edebilirsiniz.

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Boya ölçümü nedir, nasıl yapılır?

Bir aracın boyalı olup olmadığını anlamanın yolu, boya ölçümünden geçer. Peki boya ölçümü tam olarak nedir?

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Kaporta kontrolünün temelini oluşturan boya ölçümü, metal yüzey üzerindeki boya katmanının kalınlığını mikron birimiyle milimetrik olarak hesaplama işlemidir.

Bu kontrol sayesinde aracın her bir noktası ayrı ayrı milimetrik şekilde taranır. Tarama sonucu ortaya çıkan sayılar ise taranan bölgede ek bir katman olup olmadığını, boyanın kalınlığını ortaya çıkarır.

Orijinal boya kalınlığı nasıl olmalı?

Her markada aynı standartlar olmasa da genel anlamda orijinal boya kalınlığı, aracın boyanması hakkında bir fikir yürütülmesini sağlar.

Otomobiller, üretici firmaya ve segmentine göre bir boya kalınlığına sahiptir. Bu değerler ise genel olarak şöyle sıralanabilir:

Avrupa ve Japon Modelleri : 80-120 mikron

: 80-120 mikron Lüks Segmentler : 100-150 mikron

: 100-150 mikron Ekonomik Segmentler: 60-100 mikron

Ölçümden sonra aracın tüm panellerinde birbirine yakın değerler olması beklenir, eğer arada büyük farklar varsa, aracın işlemli olması muhtemeldir.

Mikron değerleri ne ifade ediyor?

150 - 250 mikron : Lokal boya ve yüzeysel rötuş işlemlerine işaret eder. Genelde bu müdahale, ufak çizikler için yapılmıştır.

: Lokal boya ve yüzeysel rötuş işlemlerine işaret eder. Genelde bu müdahale, ufak çizikler için yapılmıştır. 250 - 400 mikron : Bu değerler, parçanın komple boyandığına işaret eder.

: Bu değerler, parçanın komple boyandığına işaret eder. 400 - 600 mikron : Kaportada macun kullanıldığını gösteren en belirgin işarettir. Bu işlem, araçta düzeltilmesi gereken bir hasar olduğuna işaret eder.

: Kaportada macun kullanıldığını gösteren en belirgin işarettir. Bu işlem, araçta düzeltilmesi gereken bir hasar olduğuna işaret eder. 600+ mikron: Üst üste atılmış boya veya macun kaplamalarına işaret eder. Bu değer, ciddi bir hasar geçmişinin habercisi olabilir.

Boya kontrolünde dikkat edilmesi gerekenler

Araçta boya olup olmadığını kontrol ederken sadece kaportaya bakmak yanıltıcı olabilir. Kapı fitillerinin içi, kaputun alt kısımları, bagaj gibi noktalar da aynı şekilde incelenmelidir.

Bu bölgelerde tespit edilen ton ve kalınlık farkları, aracın boya geçmişiyle ilgili önemli ipuçları verecektir.

İkinci el bir araç alırken otomobilin boyalı olup olmadığını anlamak, sadece ölçüm yapmakla sonuçlandırılacak bir süreç değildir. Bu yüzden alanında uzman bir kişiden destek almak, en güvenli yollardan biridir.