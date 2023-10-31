Her sene alanında öncü pek çok ismin katılımıyla gerçekleşen Brand Week İstanbul, bu sene “Yeniden düşün, Yeniden yarat, Yeniden inşa et” temasıyla 6-10 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek.

Dünyanın ve Türkiye’nin kendi alanındaki öncü isimleri, geleceğe yön verecek trendleri Brand Week Istanbul'da ele alacak.

Bu sene 11. kez gerçekleşecek olan Brand Week İstanbul'da katılımcıları yine workshop’lar, film okuma seansları, imza günleri, networking buluşmaları ve iletişim, markalaşma, strateji, sürdürülebilirlik gibi birçok farklı alanı kapsayan sertifika programları bekliyor.

Yöneticiler, yazarlar, yönetmenler, farklı sektörlerden öncü isimler bu sene de Brand Week İstanbul'da

Pazarlama alanında tüm dünyada en çok takip edilen isimlerden olan Tom Goodwin, nörolog, öğretmen ve yazar olan Dean Burnett, Warner Bros Discovery Inc.’in CEO ve Chief Content Officer’ı Kathleen Finch, ödüllü gazeteci Richard Hammond, dünyaca ünlü korku yazarı Patrick Sweeney, yönetmen Dr. Sahraa Karim, 8 Oscar ödüllü 2008 yapımı “Slumdog Millionaire” filmine uyarlanan kitabın yazarı Vikas Swarup gibi pek çok isim etkinlikte kendi alanlarıyla ilgili ilham verici konuşmalar gerçekleştirecekler.

Ayrıca Şahika Ercümen, Nilay Örnek, Fatih Altaylı, Nevzat Aydın, Gamze Cizreli, Murathan Mungan, Latife Tekin gibi alanında yıldızlaşmış isimler ile Ali Sunal, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Enis Arıkan, Müge Boz, Didem Soydan gibi başarılı simalar da Brand Week Istanbul’da katılımcılarla buluşacak.

Şahsiyet dizisinin mimarları Onur Saylak, Hakan Günday ve Ateş İnce gibi dizi ve film sektöründen özel isimlerin de yer alacağı etkilikte Türk sinema, tiyatro ve TV dünyasının simge ismi Uğur Yücel de onur konuğu olarak yer alacak.

Sürdürülebilirlik, yapay zekâ, teknoloji, dijitalleşme ve pazarlama konuşulacak

Etkinlik boyunca alanında öncü isimler dijitalleşme, pazarlama, yapay zekâ, insan zihni, sürdürülebilirlik, yaratıcı üretim ve hikaye anlatım süreçleri gibi pek çok konu başlığı hakkında farklı perspektiflerden görüşlerini paylaşacaklar.

Ayrıca katılımcılar network'lerini genişletecek, sertifikalar elde edecek ve workshop'larla kendilerini geliştirme fırsatı yakalayacaklar. Brand Week İstanbul'un bu seneki programının detaylarına daha yakından göz atmak isterseniz buradan sitesini ziyaret edebilirsiniz.