Sonsuz bir çölün ortasında, masmavi göllerle dolu bir cennet desek, muhtemelen çölde ne işi var diyeceksiniz? Brezilya’nın Lençóis Maranhenses Ulusal Parkı, bu hayali gerçeğe dönüştüren eşsiz bir manzara sunuyor.

Beyaz kum tepeleri arasında saklı yüzlerce lagün, görenleri büyülerken "Bu çöl, gerçekten bir çöl mü?" sorusunu akıllara getiriyor.

Her yıl yağmur sularıyla hayat bulan bu eşsiz yer, dünyanın en sıra dışı manzaralarından birine ev sahipliği yapıyor. Hazırsanız doğanın şaşırtan bir başka yüzünü göstereceğiz.

İlk bakışta sonsuz beyaz kum tepeleriyle kaplı sıradan çöl görüyorsunuz.

Brezilya'nın kuzeydoğusunda, Maranhao eyaletinde yer alan Lençóis Maranhenses Ulusal Parkı’na yağmur mevsimi geldiğinde kumulların arasında biriken masmavi lagünler otaya çıkıyor.

1981’de milli park ilan edilen bu yer, yaklaşık 155 bin hektarlık bir alanı kaplıyor ve 70 km’lik bir sahil şeridine sahip. Park, Temmuz 2024’te ise olağanüstü güzelliğiyle UNESCO Dünya Mirası Alanı ilan ediliyor.

Parkın ismi ise Portekizce'de "çarşaflar" anlamına gelen "lençóis" kelimesinden türetiliyor ve bu da kumulların beyaz çarşafları andıran görünümünden kaynaklanıyor.

Bu bölgeyi benzersiz kılan en önemli özellik, her yıl yağmur mevsiminde yağan yoğun yağışlar.

Ocak ve haziran ayları arasında yağan yağmur suları, kumulların arasında birikerek yüzlerce kristal berraklığında lagün oluşturuyor. Sağanak yağış ile de kumulların arasında boşluklar 100 metreye yakın uzunluğa ulaşıyor ve 3 metre derinliği bulunuyor. Yer altındaki su geçirmeyen kaya tabakaları ile de sular kaybolmuyor.

Lençóis Maranhenses, zengin bir biyolojik çeşitliliğe de ev sahipliği yapıyor.

Lagünlerde küçük balıklar ve diğer su canlıları yaşarken, çevredeki bitki örtüsü ve hayvanlar da bu ekosistemin bir parçası. Özellikle kuş gözlemcileri için park, birçok farklı türü gözlemleme fırsatı sunuyor.

133 bitki türünün yanı sıra bağlantılı nehir yolları ile de lagünlere ulaşan balıklar, havuzlarda ortaya çıkıyor.

Milli park, yılda 60 bine yakın ziyaretçi ağırlıyor. İnsanlar göllere yüzmek için girdiği gibi kano ve sörf gibi çeşitli aktiviteler de yapıyor.

Yolunuz bir gün Brezilya’ya düşerse temmuz ve eylül arasında rehberli turlar ile parkın en güzel noktalarını keşfedebilirsiniz.

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