Suudi Arabistan, çölün ortasında bir gelecek vizyonu yaratmaya kararlı gibi görünüyor. Bu içerikte, dünya çapında ilgi uyandıran Epicon isimli projeden bahsedeceğiz.

Epicon, Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu’nun bir parçası olarak geliştirilen NEOM projesi içinde yer alan sayısız projeden bir tanesi.

Yapımına 2023 yılında başlandı ve 2026 yılında tamamlanması planlanan Epicon fütüristik bir turizm projesi olarak öne çıkıyor.

Bir kıyı gökdeleni olan Epicon, tam 275 metre yüksekliğe sahip olacak!

Epicon, toplam bütçesi yaklaşık 500 milyar dolar olan NEOM’un en önemli projelerinden biri olarak görülüyor.

Ve dolayısıyla bu büyük bütçeden de önemli bir pay alıyor.

Epicon’da, 41 odalı lüks bir otel, 120 oda ve 45 sahil villasının yer aldığı lüks bir tatil köyünün bulunması planlanıyor.

Epicon, sadece bir turizm merkezi olmanın ötesinde, mühendislik ve mimari yenilikleriyle de fark yaratıyor.

Mimarisinden bahsederek başlayalım. İlk olarak bir kıyı gökdeleni olan yapının dış cephesinde kullanılan ayna benzeri yansıtmalı yüzeyler, çevresindeki doğal güzellikleri yansıtarak binanın çarpıcı bir görünüm kazanmasını sağlıyor.

Ayrıca, çevresiyle uyumlu bir şekilde doğayla iç içe tasarlanan gökdelenin doğayı koruma ilkesiyle de inşa edildiği söyleniyor.

Ayrıca, yapının %95’inin çevresel etkiye minimum zarar verecek şekilde planlandığı da belirtiliyor.

Projenin, yüksek teknolojili mühendislik çözümleriyle hayata geçirildiği belirtiliyor.

Sürdürülebilirliğin ön planda tutulduğu Epicon’da, otonom ulaşım sistemleri, enerji verimliliği sağlayan yenilenebilir enerji kaynakları, akıllı bina yönetimi ve sıfır karbon salınımı gibi özelliklerin yer aldığı da belirtiliyor.

Bu dikkat çekici yapının mimari ve teknolojiyi harmanlayarak turizm dünyasında devrim yaratacağı düşünülüyor.

Özetle, Epicon Suudi Arabistan’ın fütüristik turizm projelerinin en çarpıcı örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Modern mimarisi, sürdürülebilirlik odaklı teknolojisi ve lüks yaşamı bir araya getiren bu proje, geleceğin turizm anlayışına ışık tutuyor.

İlginç yapılarla ilgili ilginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: