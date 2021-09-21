Günlük koronavirüs tablosunu değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayıları son bir haftadaki seyrinde devam ettiği takdirde, yüksek sayıda can kayıplarının önüne geçemeyeceğiz" dedi. Ayrıca bugüne kadar kaç kişiye yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC yapıldığı da açıklanmış durumda.

Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesi devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konuyla ilgili açıklamalarını sürdürüyor. Her gün düzenli olarak adeta durum raporu veren Koca, sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamada ise endişelendiren bir uyarı yaptı. "Son bir hafta bizi uyarıyor" diyen Bakan Koca, "Vaka sayıları son bir haftadaki seyrinde devam ettiği takdirde, yüksek sayıda can kayıplarının önüne geçemeyeceğiz. Tedbirler ve aşıyla istikrarlı bir düşüş sağlamalıyız." ifadelerini kullandı.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan ise Fahrettin Koca'nın açıklamalarını değerlendirdi. Özellikle artan ölüm sayılarıyla ilgili konuşan Turan, "Artan vaka sayıları, ölüm sayılarına da yansıyacak. Ancak kimlerin kaybedildiğine dikkat çekmek lazım. Aşısız grup ya da iki doz Sinovac olup hatırlatma dozunu olmayanların çoğunlukla kaybedildiğini görüyoruz. Maskesiz, mesafesiz, hijyensiz olmayacağını gördük. Bizi koruyan üç temel kurala uymak gerekiyor” dedi.

Kaç kişiye TURKOVAC aşısı yapıldığı açıklandı

Konuyla ilgili başka bir açıklama ise Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın tarafından yapıldı. İtalya modelini örnek gösteren Akın, Türkiye'de de bu sisteme geçiş yapılabileceğini söyledi. "Toplantılar, gösteriler, eğlence yerlerine giriş için tam aşılı olma zorunluluğu getirilebilir. İtalya yeşil kart uygulamasına geçti. ‘Restoranlar, kapalı mekanlar, okullar gibi yerlerde aşı zorunluluğu arayacağım’ dedi. Böyle bir uygulama Türkiye’de de kış aylarına doğru olabilir, belki kapalı mekanlar için maske zorunluluğu tekrar gelebilir. ‘Kapalı yerlerde eğlence mekanlarında vs. tam aşılı olsanız da maske takmalısınız’ denebilir” diyen Levent Akın, aşısızları daha sancılı bir sürecin bekleyebileceğini ima etmiş oldu.

Öte yandan, Türkiye'nin yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'la ilgili de bazı haberler geliyor. Kayseri Erciyes Üniversitesi'nin geliştirdiği aşının üçüncü faz çalışmalarının devam ettiği Kayseri Şehir Hastanesi'nden Dr. Ayşin Kılınç Toker, "Şu an için bin 100 gönüllümüze TURKOVAC aşısını faz-3 kapsamında uyguladık. Türkiye genelinde İstanbul, Ankara ve Kayseri’de çalışmalar devam ediyor. 5 merkez şeklinde devam ediyoruz." ifadelerini kullanarak, kimsede bir yan etki olmadığını açıkladı. Sürecin devam ettiğini söyleyen Ayşin Kılınç Toker, dileyenlerin e-nabız üzerinden gönüllü olabileceklerini ifade etti.

Kayseri'de yaşanan vaka artışları ile ilgili de konuşan Dr. Ayşin Kılınç Toker, "Vaka artışı şu an için Türkiye’de en belirgin şekilde Kayseri’de ve bizim zaten Kayseri Şehir Hastanesi'nde yatarak tedavi altına aldığımız, yoğun bakımda takip ettiğimiz vaka sayımız çok fazla. Kayseri’de özellikle akciğer tutulumu ile zatürre tablosu seyreden hastamız çok fazla..." ifadelerine yer verdi.