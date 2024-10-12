Brezilya'daki Bu Hapishanede Neden Kaz Gardiyan Kullanılıyor? Aklınıza Yatacak Sebepleri Var!

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Brezilya’daki bir hapishanede gardiyan olarak kazlar kullanılıyor ve özellikle kazların seçilmesinin ardında makul sebepler var. Gelin bakalım neymiş?

Brezilya'nın Santa Catarina kentindeki São Pedro de Alcântara cezaevinde kazlar, mahkûmları izlemede güvenlik kameralarına ve muhafızlara yardımcı oluyor. 

Normalde bunun için köpekler görevlendirilirken Brezilya’daki bu hapishanede kazların olmasının sebebi ne?

Hapishane görevlileri bu fikri 2009 yılında ortaya attı.

kaz ajan

Hapishanedeki yetkililer, barbekü yaparken öfkeli bir kaz sürüsü tarafından köşeye sıkıştırıldıklarında bu fikir akıllarına geldi. Hapishane müdürü de köpeklerden daha az maliyetli olacağı için bu fikri kabul etti.

kaz muhafız

Hapishanedeki kazlar, uzun yıllardır evcilleştirilen ve güvenlik amacıyla kullanılan “retinel” cinsli kazlar. Bu kazlar, çevrede herhangi bir rahatsızlık sezdiklerinde sesler çıkarıyorlar ve alanlarına girenlere saldırabiliyorlar. Benzer şekilde kırsal bölgelerdeki mahsulleri ve çiftlik evlerini korumak için de kullanılabiliyorlar.

Köpek yerine kullanılmalarının bir sebebi var.

hapishane kazlar

Köpekler, insanlarla daha fazla duygusal bağ kurabiliyor. Mahkûmlar onlara yemek atıyor, seviyor… Kazlar ise mahkûmlarla herhangi bir duygusal bağ kurmuyor ve sadece kaz olarak görevlerini yapıyorlar. Ayrıca çok gürültülü hayvanlar.

Hapishanenin iç çitiyle ana dış duvar arasındaki yeşil alanı izleyen kazlar, mahkûmlar herhangi bir güvenlik ihlali yaparlarsa yetkilileri uyarıyor.

Şu anda cezaevindeki kazlar, 1200 mahkûma bakıyor. São Pedro de Alcântara hapishanesi, kazları gardiyan olarak kullanan tek hapishane ve “kaz ajanlar” olarak adlandırılıyorlar. 

Kaynaklar: Colombia One, CBC

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