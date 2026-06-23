Portekiz-Özbekistan Maçı TRT 1 ya da Tabii Spor'dan Canlı Nasıl İzlenir?

Dünya Kupası’nda bu gece oynanacak Portekiz-Özbekistan maçı canlı izlemek için TRT 1 yayın bilgilerini derledik. İşte TRT güncel frekans ve Tabii Spor canlı izlemek için gereken tüm detaylar…

Futbolseverlerin merakla beklediği Dünya Kupası karşılaşmalarından birinde Portekiz ile Özbekistan karşı karşıya geliyor. Saat 20.00’de başlayacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanırken, biz de Portekiz-Özbekistan maçı canlı izlemek için gereken tüm bilgileri derledik.

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Grup aşamasının öne çıkan karşılaşmaları arasında gösterilen Portekiz-Özbekistan maçı, televizyon yayınının yanı sıra TRT’nin dijital platformu Tabii üzerinden de takip edilebilecek. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler, TRT 1 ve Tabii üzerinden maçı anbean takip edebilecek.

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Portekiz-Özbekistan maçı canlı izlemek için gerekenler:

Portekiz-Özbekistan maçını canlı izlemek için herhangi bir üyelik ya da ücretli platform aboneliği gerekmiyor. Karşılaşma, Türkiye'nin resmi yayıncısı olan TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, 20.00'de başlayacak Dünya Kupası mücadelesini TRT 1 canlı yayınından kesintisiz olarak izleyebilecek.

Portekiz-Özbekistan maçı Tabii Spor canlı izlemek için gerekenler:

Portekiz-Özbekistan maçını Tabii Spor üzerinden canlı izlemek için, aktif bir Tabii hesabına sahip olmanız gerekiyor. Platforma giriş yaptıktan sonra canlı yayın bölümünden maçı takip edebilirsiniz. Mobil uygulama, akıllı televizyon veya internet tarayıcısı üzerinden erişim sağlanabilir.

TRT 1 maç izlemek için frekans bilgileri güncelleme:

TRT 1 yayınlarını uydu üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler, kanalın güncel frekans bilgilerini kullanarak yayınlara erişim sağlayabiliyor. TRT 1'i uydu üzerinden izleyen kullanıcıların yayınları problemsiz takip edebilmesi için Türksat 4A uydusunda 11794 frekans, V (Dikey) polarizasyon, 30000 sembol oranı ve 3/4 FEC değerlerini kullanmaları gerekli.