Araştırmaya Göre, Brezilya Nüfusunun Yüzde 7'si Düz Dünyacı

Son yıllarda Düz Dünyacılar'ın sayısı hiç olmadığı kadar arttı. Dünyanın en büyük Katolik nüfusuna sahip ülkesi olarak kabul edilen Brezilya, bu görüşün en fazla yaygın olduğu yerlerin başında geliyor. Öyle ki, bir araştırmaya göre ülkede, Dünya’nın düz olduğuna inanan 11 milyondan fazla insan var.

Aşı karşıtları ve Düz Dünyacılar, günümüzün en bilim karşıtı iki topluluğunu oluşturuyor. Bilimin dışladığı her iki görüş de, son yıllarda muazzam sayıda taraftar kazandı. Hatta 2018 yılında ülkemizde, Düz Dünya Derneği dahi kurulmuştu. Hatırlayanlar olacaktır; derneğin kurucusu olan Doğukan Özkan isimli kişi, “Dünya'nın küre şeklinde olduğunu kanıtlayanlara 50 bin TL vereceğim” çıkışı ile gündemi bir hayli meşgul etmişti.

Peki, dünyada durum nasıl? Brezilya merkezli araştırma şirketi Datafolha’ya göre, Brezilya’da Dünya’nın düz olduğuna inanan 11 milyondan fazla insan var. Diğer bir deyişle, ülke nüfusunun yüzde 7’si Düz Dünyacı olmuş durumda. Brezilya’da bu görüş etrafında birleşen insanlar, WhatsApp ve Facebook gibi sosyal medya platformları üzerinden kurdukları geniş katılımlı gruplar aracılığıyla birbirleri ile iletişim kuruyor.

Düz Dünya Teorisi, son yıllarda önemli sayıda taraftar topladı

Bu insanlardan biri de Ricardo. Gelen tepkilerden çekindiği için tam ismini paylaşmayan adam, sahibi olduğu restoranın Düz Dünyacılar için en cazip buluşma noktalarından biri olduğunu söylüyor. Dünya’nın düz, sabit bir cisim olduğunu savunan Ricardo, “Kesin olarak bildiğim bir şey varsa, o da Dünya'nın düz olduğudur” diyor.

Datafolha'nın araştırmasına göre Dünya'nın düz olduğuna inanan Brezilyalılar çoğunlukla erkek. Bu kişilerin genellikle düşük eğitimli Katolik veya Protestan Hristiyanlar olduğunun belirtildiği araştırma, ülkeye dair çok çarpıcı bir perspektif sunuyor. Dünyanın en büyük Katolik nüfusuna sahip ülkesi olarak kabul edilen Brezilya, hiçbir bilimsel dayanağı olmayan bu argümanın kalesi olmuş gibi görünüyor.

Anderson Neves, Dünya'nın düz olduğuna inanan 11 milyon Brezilyalı'dan biri

Tabii, Düz Dünyacılar arasında eğitim seviyesi yüksek insanlar da var. Ricardo’nun restoranına gelen girişimci Anderson Neves, bunlardan biri. Newton ve Copernicus'un “aldatmacalarını” kınayan bir broşürle dolaşan Neves, “Kötü huylu sahte bilim, dünyadaki eğitim sistemini bozdu. Dünya’nın yuvarlak olduğu fikri, küresel seçkinler tarafından bizlere dikte edilen kocaman bir yalan” ifadelerini kullanıyor.

Sao Paulo Üniversitesi'nden gökbilimci Roberto Costa ise şu ifadeleri kullanıyor: “Dünyanın 17. yüzyılın başlarından beri beri düz olmadığını biliyoruz. Ancak eski Yunanlılar 2000 yıldan daha önce bunu anlamışlardı. Düz Dünya Teorisi, bilim insanlarından daha çok psikologların veya sosyologların çalışacağı bir konu gibi görünüyor. Dünyanın şekli gökbilimciler için bilimsel bir sorun değil”

Düz Dünyacılar, Dünya'nın uzaydan çekilen fotoğraflarına inanmıyorlar ve NASA'yı sahtekarlıkla suçluyorlar

Brezilya’daki Düz Dünyacılar topluluğunun önde gelen isimlerinden Sao Paulo Üniversitesi'nden jeofizikçi Afonso de Vasconcelos, “Ciencia de Verdade” (Doğru Bilim) adlı YouTube kanalından çok geniş bir kitleye hitap ediyor. 345 binden fazla abonesi bulunan Vasconcelos, bu görüşü savunanların referans noktalarından biri konumunda.

Vasconcelos ve daha nice Düz Dünyacı, Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’ni (NASA) dev bir sahtekarlık propagandası yapmakla suçluyor. İnsanların Ay’a hiçbir zaman inmediğini ve bizlere gösterilen görüntülerin bir set ortamında üretildiğini söyleyen Düz Dünyacılar, bilim ve aklın sınırlarını zorlayan argümanları ile daha çok konuşulacaklarmış gibi görünüyor.

Dünyanın düz olduğunu savunanlardan biri olan “Mad Mike” lakaplı Mike Hughes isimli bir adam, iddiasını kanıtlamak için yaptığı roket ile yaklaşık 1.500 metreden yere çakılarak hayatını kaybetmişti.