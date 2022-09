Brie Larson'ın Fortnite'a Geleceği Kesinleşti

Fortnite 3. Bölüm 4. Sezon için bir sinematik fragman yayınlandı. Fragmanda yeni sezonla birlikte gelecek tüm yeniliklerin yanı sıra uzun süredir Brie Larson ile ilgili ortaya atılan iddialar da doğrulanmış oldu.

Dünyanın en popüler battle royale oyunlarından biri olan Fortnite, oyuna getirdiği yeni karakterler ve yaptığı güncellemelerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde oyuna sosyal medyada viral olan ‘Jiggle Jiggle’ şarkısı ve dans figürü eklenmişti. Oyuncular, oyun içinde istedikleri anda şarkıyla birlikte dans edebiliyorlar.

Geçtiğimiz aylarda tanıtılan 3. Bölüm 3. Sezon ile birlikte pek çok Star Wars öğesi, oyuna dahil olmuştu. Ayrıca Darth Vader da Fortnite dünyasına katılmıştı. Film, dizi dünyasından farklı karakterler oyuna eklenmeye devam ederken geçtiğimiz aylarda Brie Larson’un oyuna ekleneceği konusunda dedikodular yayılmaya başlamıştı. Bugün yayınlanan 3. Bölüm 4. Sezon fragmanıyla Larson’un The Paradigm karakteri ile oyuna eklendiği kesinleşmiş oldu.

The Paradigm, Brie Larson tarafından seslendirilecek

Epic Games, yeni sezonu geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi yeni bir sinematik fragmanla kutluyor. Fornite 3. Bölüm 4. Sezon: Cennet Ada adıyla paylaşılan fragmanda esrarengiz bir madde gün yüzüne çıkıyor. Krom madde, her şeyi yutuyor ve yuttuğu her şeyin kromla kaplanmasını sağlıyor. The Seven’ın bazı üyelerinin kromla kaplandığı fragmanın en dikkat çeken noktası ise The Paradigm karakteriyle Bride Larson’un karşımıza çıkması oldu.

Önce Larson’un oyun dünyasına uyarlanmış görüntüsü sonra özel kıyafetiyle karşımıza çıktığı fragman, uzun zamandır devam eden söylentileri doğrulamış oldu. The Paradigm olarak oyun dünyasında yer alan karakteri, Larson’ın kendisi seslendiriyor. Oyuncular yeni sezonun Savaş Bileti’ni aldıkları andan itibaren The Paradigm karakterinin kıyafetini açabilecek. Aynı zamanda aşama atlayarak Spider-Gwen, Baht, Keskin Kedi gibi karakterleri de açabilecekler.