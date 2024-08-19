Akıllı telefon dünyasının güvenilir sızıntı kaynağı Majin Bu, bronz renkli iPhone 16 Pro'nun pazarlama ismini ortaya çıkardı. Bu dikkat çekici renk, tüketicilerin ilgisini çekecek gibi görünüyor.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, gelecek ay duyurulmasını beklediğimiz iPhone 16 Pro'nun yeni bir renk seçeneğine sahip olacağını söylemiştik. Bu renk seçeneği, bronz olarak karşımıza çıkmıştı ve oldukça etkileyici görünüyordu.

Şimdiyse bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Akıllı telefon sektörünün güvenilir sızıntı kaynaklarından Majin Bu, bronz rengin ismini ortaya çıkardı.

Bronz iPhone 16 Pro "Çöl Titanyumu" olarak anılacak

Majin Bu'nun iddiasına göre Apple, bronz renk seçeneğini "Çöl Titanyumu" (Desert Titanium) olarak lanse edecek. Sızıntı kaynağımız, bu rengin aslında gold'un biraz daha koyu ve belirgin bir versiyonu olacağını söylüyor.

Bu arada; iPhone 15 Pro'nun renk seçenekleri arasında yer alan "Mavi Titanyum", 2024 model iPhone'larda bulunmayacak. Ancak "Naturel Titanyum", "Beyaz Titanyum" ve "Siyah Titanyum" renkleri, tüketiciler tarafından satın alınabilecek.