iPhone 16 Pro'nun 4. renk seçeneğinin de fotoğrafları nihayet ortaya çıktı. Bu yıl ilk kez bronz bir iPhone ile tanışacağız gibi görünüyor.

Bugün itibarıyla ağustos ayının ikinci yarısına girmiş bulunuyoruz ve yepyeni iPhone'larla tanışmamıza artık bir ayda kısa bir süre kaldı. Lansmanın yaklaşmasıyla birlikte çok büyük ihtimalle 10 Eylül'de tanışacağımız iPhone 16 ailesi ile ilgili her gün yeni bir sızıntı gerçekleşmeye başlamış durumda. Son sızıntı, bugüne kadar pembe olacağı söylenen 4. iPhone 16 Pro'nun tam olarak nasıl bir renk ile geleceğini ortaya koydu.

Daha önce sizlerle paylaşmış olduğumuz haberlerimizde siyah, titanyum ve beyaz iPhone 16 Pro modellerini zaten göstermiştik. "Tek eksik pembe iPhone 16 Pro" diyorduk ki sızıntılar pek de doğru çıkmadı. Aşağıdaki görselde de görebileceğiniz üzere dördüncü iPhone 16 Pro rengi, pembeden ziyade karamel-bronz olacak.

İşte tüm iPhone 16 Pro renkleri

Dürüst olmak gerekirse bronz iPhone 16 Pro için güzel ya da çirkin demeden önce farklı demek daha doğru olacaktır. Bugüne kadar piyasaya sürülen iPhone modellerinde birbirinden farklı pek çok renk görmüştük ancak bronz bir iPhone ile hiç tanışmamıştık. Cihaza baktığımızda bir yandan canımız karamelli çikolata çekiyor bir yandan da paslı demir etkisi uyandırıyor.

iPhone 16 ailesi ile ilgili daha fazla bilgi için aşağıdaki haberlerimize göz atabilirsiniz.