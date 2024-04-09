Bitcoin halving'ine günler kala, konuyla ilgili dikkat çeken bir istatistik paylaşıldı. Sektör kaynağına göre BTC fiyatı, halving ile en az 80 bin doları görmeli. Aksi takdirde Bitcoin madenciliği kârlı olmayacak.

Bir numaralı kripto para birimi olan Bitcoin (BTC), önümüzdeki günlerde önemli bir olaya ev sahipliği yapacak. Evet, pek çoğunuzun tahmin edeceği üzere "halving" gerçekleşecek. Analistlerden gelen son açıklamalar ise Bitcoin halving'inin fiyatlara etki etmesi gerektiğini gözler önüne seriyor. Aksi takdirde Bitcoin madenciliği tamamen durabilir.

Öncelikle Bitcoin halving'inin ne olduğunu açıklayalım. Bitcoin kodlarına göre madencilerin elde ettiği ödül, her 210 bin blokta bir yarıya düşüyor. Yani kazançlar azalıyor. İşte bunun engellenmesi için BTC fiyatının artması gerekiyor. Merak edenler için hemen açıklayalım, Nisan 2024 itibarıyla Bitcoin madenciliği maliyeti 49.902 dolar.

Halving itibarıyla Bitcoin madenciliği maliyeti 80 bin dolar olacak

Kripto para piyasalarına ilişkin market analizleri yapan CryptoQuant'ın CEO'su Ki Young Ju, konuyla ilgili açıklamasında önemli bir fiyata vurgu yaptı. Ki Young Ju'ya göre halving itibarıyla Bitcoin madenciliğinin hâlâ kârlı olması için BTC fiyatının en az 80 bin dolar olması gerekecek. BTC fiyatının bu makale yazıldığı an itibarıyla 70 bin 500 dolar seviyelerinde işlem gördüğünü söyleyelim.

Şunu da açıkça söyleyelim. Geçmiş yıllarda yaşanan halving'ler, BTC fiyatını daima olumlu etkiledi. Mesela Mayıs 2020'de yaşanan halving'de Bitcoin madenciliğinin kârlı olması için en az 30 bin dolar olması gerekiyor. BTC, o dönem aldığı gaz ile 69 bin dolar seviyesine kadar yükseldi. Bakalım bu kez de benzer bir şey mi yaşayacağız yoksa daha önce hiç görmediğimiz bir halving mi yaşanacak...

*Bu makale yatırım tavsiyesi kapsamında değerlendirilemez. BTC'nin düşeceğine ya da yükseleceğine ilişkin hiçbir şey kesin değildir.