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iPhone 18 Pro ve Pro Max Kanlı Canlı Bir Şekilde Karşımızda: İşte Yeni Renkler ve Tasarım!

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Apple'ın merakla beklenen lansmanı öncesinde sızdırılan yeni bir video, iPhone 18 Pro ve Pro Max'i yeni renkleriyle gözler önüne seriyor.

iPhone 18 Pro ve Pro Max Kanlı Canlı Bir Şekilde Karşımızda: İşte Yeni Renkler ve Tasarım!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple’ın ilk katlanabilir iPhone modeli olan iPhone Ultra ile birlikte iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max’i tanıtması beklenen büyük lansman etkinliğine sadece birkaç gün kaldı.

Heyecanla beklenen etkinlik öncesinde, yeni Pro modellerini kanlı canlı gösteren bir inceleme videosu internete sızdı. Söz konusu sızıntı video, Koyu Kiraz (Dark Cherry) rengindeki iPhone 18 Pro Max ile Mavi tonundaki iPhone 18 Pro'ları gözler önüne seriyor.

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iPhone 18 Pro ve Pro Max Kanlı Canlı Bir Şekilde Karşımızda: İşte Yeni Renkler ve Tasarım!
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iPhone 18 Pro serisi işte böyle görünecek:

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Sızdırılan videoyu buradan seyredebilirsiniz.

Son sızıntılara göre iPhone 18 Pro serisi; Koyu Kiraz, Siyah ve Gök Mavisi renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Bordo olarak da adlandırılan Koyu Kiraz renginin, bu yılın öne çıkan ana rengi olması bekleniyor.

Tasarım tarafında ise yeni iPhone'ların, iPhone 17 Pro serisine kıyasla belirgin bir değişiklik sunması beklenmiyor. En dikkat çekici farkı yeni renk seçenekleri oluşturacak. Donanım tarafında ise iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max modellerinin değişken diyafram açıklığına sahip yeni bir ana arka kamera, A20 Pro işlemci, yeni bir modem ve biraz daha büyük pil kapasitesiyle geleceği söyleniyor.

Peki siz iPhone 18 Pro serisinin tasarımı ve renkleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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