Toyota, Eylül 2026 fiyat listesini açıkladı. Güncel listede Corolla, Corolla Hybrid, Corolla Cross Hybrid, Toyota C-HR Hybrid, Corolla Hatchback Hybrid, Yaris Cross Hybrid, Yaris Hybrid ve Land Cruiser Prado yer alıyor.

Toyota, Eylül 2026 dönemi için geçerli olacak güncel fiyat listesini yayınladı. Açıklanan listede Corolla, Corolla Hybrid, Corolla Cross Hybrid, Toyota C-HR Hybrid, Corolla Hatchback Hybrid, Yaris Cross Hybrid ve Yaris Hybrid gibi modeller bulunuyor. Corolla ailesindeki kampanyalı fiyatlar bu ay da listenin dikkat çeken başlıkları arasında bulunuyor.

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Bu içerikte Toyota’nın Eylül 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini, kampanyalı fiyatlarını ve paylaşılan opsiyon kalemlerini inceliyoruz. Ayrıca markanın eylül ayına özel sunduğu kampanyaları da ilgili modellerin altında bulabilirsiniz.

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Toyota fiyat listesi - Eylül 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı Corolla 2.545.500 TL 1.850.000 TL Corolla Hybrid 2.968.000 TL - Corolla Cross Hybrid 3.385.000 TL 2.875.000 TL Toyota C-HR Hybrid 2.797.000 TL 2.325.000 TL Corolla Hatchback Hybrid 2.905.000 TL 2.188.000 TL Yaris Cross Hybrid 2.820.000 TL 2.295.000 TL Yaris Hybrid 2.350.000 TL 1.999.000 TL Land Cruiser Prado 19.670.000 TL 14.750.000 TL

Corolla fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.5 Benzinli Vision Plus Multidrive S 2.545.500 TL 1.850.000 TL 1.5 Benzinli Dream Multidrive S 2.753.500 TL 2.150.000 TL 1.5 Benzinli Dream X-Pack Multidrive S 2.905.000 TL 2.275.000 TL 1.5 Benzinli Flame X-Pack Multidrive S 3.126.000 TL 2.335.000 TL 1.5 Benzinli Passion X-Pack Multidrive S 3.297.500 TL 2.630.000 TL

Toyota Corolla, geniş kullanıcı kitlesine hitap eden ve markanın Türkiye'de en uzun süredir tanınan sedan modellerinden biri. Günlük kullanım ve aile odaklı beklentilere hitap eden model, Eylül 2026 listesinde farklı donanım seviyeleriyle sunulması da kullanıcıların tercihlerini çeşitlendirmesine de imkan tanıyor.

Corolla opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Opsiyon Türü Fiyat %80 ÖTV'li versiyonlarda Metalik ve Sedefli Metalik Renk Farkları 18.500 TL %90 ÖTV’li versiyonlarda Metalik ve Sedefli Metalik Renk Farkları 19.550 TL

Corolla Hybrid fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.8 Hybrid Dream e-CVT 2.968.000 TL - 1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT 3.053.000 TL 2.540.000 TL 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 3.297.000 TL 2.775.000 TL

Corolla Hybrid, klasik sedan gövdesini hibrit motor teknolojisiyle bir araya getiren bir modeldir. e-CVT şanzımanla sunulan model, özellikle şehir içindeki kullanımda daha verimli bir sürüş karakteri arayanlara yönelik bir alternatif oluşturuyor.

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Corolla Hybrid opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Opsiyon Türü Fiyat %70 ÖTV’li versiyonlarda Metalik ve Sedefli Metalik Renk Farkları 17.500 TL

Corolla Cross Hybrid fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.8 Hybrid Flame e-CVT 3.385.000 TL 2.875.000 TL 1.8 Hybrid Passion e-CVT 3.625.000 TL 3.080.000 TL 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 4.195.000 TL 3.567.000 TL

Corolla Cross Hybrid, Corolla ailesinin SUV karakterli temsilcisi olarak yüksek sürüş pozisyonu ve geniş kullanım alanı arayanlara hitap ediyor. Hibrit motor yapısıyla verimlilik beklentisini öne çıkaran model, aile kullanımı ve günlük ulaşım ihtiyaçları için çok yönlü bir alternatif oluşturuyor.

Corolla Cross Hybrid opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Opsiyon Türü Fiyat %80 ÖTV’li versiyonlarda Metalik ve Sedefli Metalik Renk Farkları 26.000 TL

Toyota C-HR Hybrid fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.8 Hybrid Flame e-CVT 2.797.000 TL 2.325.000 TL 1.8 Hybrid Passion e-CVT 3.045.000 TL 2.870.000 TL 1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT 3.345.000 TL 3.070.000 TL 1.8 Hybrid GR SPORT e-CVT 3.500.000 TL 3.180.000 TL

Markanın daha keskin ve farklı tasarım anlayışını yansıtan kompakt SUV modellerinden Toyota C-HR Hybrid, hibrit motor seçeneğiyle şehir içi kullanımda pratiklik arayanlara seslenen bir modeldir. Listede farklı donanım seçenekleriyle geniş bir tercih alanı sunuyor.

Toyota C-HR Hybrid opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Opsiyon Türü Fiyat %70 ÖTV’li versiyonlarda Metalik ve Sedefli Metalik Renk Farkları 22.700 TL

Corolla Hatchback Hybrid fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.8 Hybrid Flame e-CVT 2.905.000 TL 2.188.000 TL 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 3.050.000 TL 2.783.000 TL 1.8 Hybrid GR SPORT e-CVT 3.050.000 TL 2.783.000 TL

Corolla Hatchback Hybrid, kompakt ve sportif gövde yapısıyla öne çıkıyor. Hatchback tasarımın sunduğu pratikliği hibrit motor teknolojisiyle birleştiren model, özellikle şehir içi kullanımına ağırlık veren sürücüler için oldukça uygun.

Corolla Hatchback Hybrid opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Opsiyon Türü Fiyat %70 ÖTV’li versiyonlarda Metalik ve Sedefli Metalik Renk Farkları 22.700 TL %80 ÖTV'li versiyonlarda Metalik ve Sedefli Metalik Renk Farkları 24.000 TL

Yaris Cross Hybrid fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.5 Hybrid 130 HP Dream 130 HP e-CVT 2.820.000 TL 2.295.000 TL 1.5 Hybrid 130 HP Flame X-Pack 130 HP e-CVT 3.345.000 TL 2.805.000 TL

Yaris ailesinin küçük SUV sınıfında yer alan ve kompakt gövdeyle yüksek sürüş pozisyonunu bir araya getiren modellerden Yaris Cross Hybrid, hibrit motoruyla şehir içi kullanımda pratiklik ve verimlilik beklentisine yanıt veren modellerden biri.

Yaris Cross Hybrid opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Opsiyon Türü Fiyat %80 ÖTV’li versiyonlarda Metalik ve Sedefli Metalik Renk Farkları 24.000 TL %90 ÖTV’li versiyonlarda Metalik ve Sedefli Metalik Renk Farkları 25.350 TL

Yaris Hybrid fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.5 Hybrid Flame e-CVT 2.350.000 TL 1.999.000 TL 1.5 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT 2.760.000 TL 2.374.000 TL

Yaris Hybrid, küçük boyutlarını hibrit motor teknolojisiyle birleştirerek şehir içi kullanıma odaklanan bir model. Kompakt gövdesi sayesinde dar alanlarda kullanım ve park kolaylığı sunarken otomatik şanzıman yapısı da şehir trafiğinde pratiklik sağlıyor.

Yaris Hybrid opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Opsiyon Türü Fiyat %80 ÖTV’li versiyonlarda Metalik ve Sedefli Metalik Renk Farkları 18.500 TL

Land Cruiser Prado fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 2.8 L D-4D Mild Hybrid Power 8 A/T 19.670.000 TL 14.750.000 TL

Land Cruiser Prado, Toyota’nın üst segment SUV seçenekleri arasında yer alan ve güçlü karakteriyle öne çıkan bir model. Toyota'nın ürün gamında daha üst konumda bulunan model, geniş iç hacmi ve sağlam yapısıyla diğer binek modellerden ayrılıyor.

Land Cruiser Prado opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Kaynak: Toyota Türkiye