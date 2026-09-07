CUPRA'nın Eylül 2026 fiyat listesini açıkladı. Formentor, Terramar ve Leon modellerini kapsayan güncel listesinde Leon en uygun seçenek olarak öne çıkıyor.

CUPRA, Eylül 2026 güncel fiyat listesini açıkladı. Güncel ürün gamına baktığımızda Formentor, Terramar ve Leon modelleri yer alıyor.

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Bu içerikte CUPRA’nın Eylül 2026 güncel fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini, anahtar teslim fiyatlarını ve opsiyon kalemlerini inceliyoruz.

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CUPRA fiyat listesi - Eylül 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı Leon 2.755.000 TL - Formentor 2.860.000 TL - Terramar 3.470.000 TL -

Formentor fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) Formentor 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse 2.860.000 Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) Formentor 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Supreme 3.400.000 TL Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) Formentor 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG VZ-Line 3.775.000 TL

Formentor, CUPRA ürün gamında SUV gövde yapısı ve sportif tasarım çizgileriyle öne çıkan modellerden biri olarak konumlanıyor. Eylül 2026 listesinde 2025 ve 2026 model yılı seçenekleriyle görünen araç, benzinli/hafif hibrit motor yapısıyla günlük kullanım ve dinamik sürüş beklentisini birlikte hedefliyor.

Formentor opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Opsiyon Türü Fiyat Metalik Renk 17.500 TL Özel Renk 32.500 TL Mat Renk 94.000 TL

Terramar fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) Terramar 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse 3.470.000 TL Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) Terramar 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Supreme 4.280.000 TL Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) Terramar 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG VZ-Line 4.700.000 TL

Terramar, CUPRA'nın daha büyük SUV modeli olarak markanın sportif tasarım anlayışını geniş bir gövdeyle bir araya getiriyor. Üç farklı donanım seviyesiyle sunulan model, SUV kullanımının getirdiği genişlik ve yüksek sürüş pozisyonunu CUPRA'nın tasarım karakteriyle birleştiriyor.

Terramar opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Opsiyon Türü Fiyat Metalik Renk 19.500 TL Özel Renk 37.500 TL Mat Renk 105.000 TL

Leon fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) Leon 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse 2.755.000 TL

Leon, CUPRA'nın hatchback gövdeli modeli olarak markanın sportif tasarım anlayışını daha kompakt bir otomobil formunda sunuyor. Alçak ve dinamik gövdesiyle şehir kullanımına uygun bir yapı ortaya koyan model, Eylül 2026 fiyat listesinde Impulse ve VZ-Line olmak üzere iki farklı donanım seçeneğiyle bulunuyor.

Leon opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Opsiyon Türü Fiyat Metalik Renk 17.500 TL Özel Renk 32.500 TL Mat Renk 94.000 TL

Kaynak: CUPRA