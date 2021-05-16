Son 2 gündür 2018 yılında ele geçirildiği iddia edilen verilerin Raidforums'ta satılığa çıkarılmasıyla gündemde olan BtcTurk, konuya ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Şirket, şu anda sistemlerinde sorun veya saldırı olmadığını, 2018 dönemine ilişkin incelemelerin de devam ettiğini açıkladı.

Ülkemizde kripto para sektörünün itibarı Thodex ve Vebitcoin’in olaylarıyla kötülenirken sosyal medyada tepki toplayan bir gelişme de BtcTurk tarafında yaşandı. Daha önce dev platformlardan çalınan kullanıcı bilgilerinin paylaşıldığı Raidforums’ta 2018 yılında bir BtcTurk çalışanı tarafından satıldığı iddia edilen BtcTurk Pro kullanıcılarına ait önemli bilgilerin satışa çıkarıldığına dair bir paylaşım yer aldı.

BtcTurk, iddiaların ortaya çıkmasıyla konunun incelendiğini, sistemlerinde herhangi bir güvenlik ihlali olmadığını bildirmişti. Blokzincir uzmanı Tufan Poyraz’sa kendi bilgilerini örnek veriler arasında gören bir kullanıcının kendisine attığı mesajı paylaşmıştı. BtcTurk kullanıcıları ve kripto para ilgilileri, BtcTurk’ten yeni bir açıklama beklerken o açıklama bu sabah paylaşıldı.

BtcTurk'un açıklaması:

BtcTurk Destek Twitter hesabı üzerinden açıklama paylaşan BtcTurk, veri sızıntısı iddiasının siber güvenlik ekiplerince titizlikle incelendiğini belirtti ve kullanıcılarının varlıklarının ve sistemin güvenliği hakkında herhangi bir sorun veya siber saldırı görülmediğini duyurdu. Şirket, iddia edilen döneme ilişkin (2018 yılı) yapılan incelemenin ise hassasiyetle sürdürüldüğünü ve herhangi bir ihlal tespiti durumunda şeffaf bir şekilde otoriteler ve kullanıcılarla durumun paylaşılacağını ifade etti. Şirketin açıklamasının tamamı şu şekildeydi:

Raidforums’ta açılan ilgili başlıkta çalınan hesap bilgileri arasında isim soyisim, e-posta adresi, doğum tarihi, telefon numarası, açık adres, IP adresleri, hesaptaki bakiye türü ve miktarı ve hesap doğrulama için kullanılan kimlikli özçekim bilgilerinin yer aldığı söyleniyordu. BtcTurk tarafından 2018 yılında yaşandığı iddia edilen olaya ilişkin yapılan incelemenin sonucunu yakından takip ediyoruz.

Raidforums'taki gönderi kaldırıldı:

BtcTurk tarafından olaya ilişkin açıklama gelmişken Raidforums'ta satılığa çıkarılan kullanıcı bilgilerinin yer aldığı gönderi, forumda yayından kaldırıldı. Gönderiyi paylaşan kullanıcı, bilgilerin nasıl elde edildiğini paylaşarak BtcTurk'e de ağır bir suçlamada bulunmuştu. Kullanıcı, 2018 yılında şirketin durumdan haberdar olduğunu ancak kamuoyuna açıklanmasını istemediğini iddia etti. Ayrıca paylaşılan bilgilerin henüz ilk aşama olduğunu, ikinci aşamanın yakında geleceğini de ifade etmişti.