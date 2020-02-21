BTK'dan Depremdeki Kesintiler İçin Operatörlere Ceza

26 Eylül'de İstanbul'da yaşanan 5.8 büyüklüğündeki deprem, beraberinde önemli bir tartışmayı getirmişti. GSM operatörleri, depremden sonra servis verememiş, bu durum büyük bir tepkiyle karşılanmıştı. Konuyla ilgili soruşturma başlatan BTK; Turkcell, Vodafone ve Turk Telekom'un cezasını kesti.

26 Eylül 2019 tarihi, Türkiye için büyük bir öneme sahip. Çünkü bu tarihte, ülkemizin en büyük şehri olan İstanbul'da 5.8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Zaten büyük bir depremin beklendiği İstanbul'da yaşanan bu orta büyüklükteki deprem, şehirde yaşayan tüm vatandaşları korkuttu. Yaşanan deprem sonrasında GSM operatörlerinin çalışmaması ise başka bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Deprem, eğer gerekli önlemler alındıysa sadece tedirgin eden bir doğa olayı. Bunu Japonya'da sık sık görüyoruz. Ülke genelinde alınan önlemler, depremlerin fazlasıyla sıradan bir olay olarak algılanmasını sağlamış durumda. Ancak Türkiye için aynı önlemlerin alınmış olduğu ne yazık ki söyleyemeyiz. Bu durumu, kısa bir süre önce Elazığ'da yaşanan depremde bir kez daha görmüş olduk.

Türkiye'nin deprem konusundaki yetersizliği binalarla sınırlı değil. Vatandaşlar olarak bizler de depremle ilgili yeterli bilgiye sahip değiliz. Büyük bir çoğunluğumuz deprem çantasına sahip değil ve deprem anında neler yapılması gerektiğini bilmiyor. Hal böyle olunca da deprem sonrası, Türkiye'de büyük bir kaos yaşanıyor.

Türkiye'nin deprem karnesi, İstanbul'daki depremde bir kez daha gözler önüne serilmişti. İnsanlar depremden sonra yakınlarına ulaşmak istemişler, bu nedenle mobil trafik kilitlenmiş ve GSM operatörleri Türkiye genelinde servis dışı kalmıştı. GSM operatörlerinin ülke genelinde çökmüş olması, hemen her kesim tarafından eleştirilmişti. Yaşanan olayların ardından soruşturma başlatan yetkililer, Türkiye'de hizmet veren GSM operatörlerinin cezasını kesti.

GSM operatörlerinin tümü, gerekli alt yapı çalışmalarını yapmadıkları için cezalandırıldılar. Bu cezaların büyüklüğü ise kesintinin süresi ile doğru orantılı olarak verildi. Yapılan açıklamalara göre Turkcell, İstanbul'daki depremden sonra 1 saat 15 dakika boyunca hizmet verememişti. Yetkililer Turkcell'e, 2018 yılındaki net satış tutarı olan 13 milyar 935 milyon 760 bin 609 TL’nin yüzbinde 15’i oranında ceza kestiler. Buna göre Turkcell, 2 milyon 90 bin TL ceza ödeyecek.

Vodafone, depremin yaşandığı gün 1 saat 45 dakika boyunca hizmet verememişti. Vodafone'un aldığı ceza ise 2 milyon 459 bin TL olarak belirlendi. Turk Telekom cephesinde ise işler daha kötü. Çünkü şirket, 27 saatlik kesinti nedeniyle 2018 yılındaki net satışlarının onbinde 7'sini yani 5 milyon 272 bin TL'lik bölümünü ceza olarak ödeyecek. Türk Telekom ayrıca, radyo erişim şebekesi elemanlarından BSC ve RNC'leri kapatması nedeniyle 4 milyon 519 bin TL daha ceza ödemek durumunda kaldı.