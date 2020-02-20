Volkswagen’den Yeni Bir Türkiye Hamlesi Geldi

Türkiye’ye yatırım yapacağını açıklayan ancak daha sonra bu yatırımı defalarca erteleyen Alman otomobil firması Volkswagen’in, İzmir Limanı’ndan yer tahsis ettiği ortaya çıktı. Fabrikanın Manisa’ya kurulacağı açıklanmıştı.

Geçtiğimiz yılın sonlarında doğru Alman otomobil üreticisi Volkswagen, yeni bir fabrika kurmayı amaçladığını duyurmuştu. Fabrikanın kurulacağı ülke uzun süre tartışma konusu olmuş, sonunda firma Türkiye’de karar kılmıştı.

Alman firması daha sonra Manisa’da yapacağı yatırımı dört defa ertelemişti. Volkswagen’den bir hamle daha geldi ve Alman otomotiv firması İzmir Limanı’ndan yer tahsis etti. Firmanın yatırımı ile ilgili olarak Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca cevap verdi.

“Türkiye’nin avantajları korunuyor”

Kanca, Türkiye’nin lehine olan durumların Volkswagen’in yatırım kararını açıkladığı günden bu yana değişmediğini söyledi. Volkswagen’in böyle bir fabrikaya ihtiyacı olduğunu belirten Kanca, “Bu yatırımı en hızlı ve en iyi şekilde Türkiye'de kurabilir. Aday ülkeler ile kıyaslandığında en etkin ve nitelikli yan sanayici yine Türkiye'de var. Dolayısıyla bizim tarafımızda çok bir şey değişmiş değil. Volkswagen'in kurmuş olduğu şirket hala duruyor. Fabrikayı kurmayı düşündüğü arazi hâlâ duruyor. Genel olarak bakıldığında değişen tek şey Türkiye tarafında askeri harekat ve siyasi durum.

Volkswagen'in yatırım kararını ertelemesini vergiye veya ekonomik sebeplere dayayanlar var. Sadece siyasi sebeplere dayandığını söyleyenler var. Bu erteleme konusunda çok net bir şey söylemek mümkün değil. Siyasi baskının özellikle Almanya'daki siyasi baskının temel faktör olduğunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Türkiye önemli konumda

Alman basınında Türkiye söz konusu olduğunda yatırımın bundan olumsuz etkilendiğini söyleyen TAYSAD Başkanı, Alman kamuoyunda Türkiye’ye karşı yumuşama olduğunu söyledi. Kanca, “Benim beklentim Alman siyasetçilerin Türkiye'nin önemini daha iyi kavramaları ile yatırımın tekrardan ciddi bir şekilde gündeme geleceği ve Volkswagen'in eğer bir fabrika kuracaksa önümüzdeki yıllar içerisinde bu fabrikayı Manisa'ya kuracağı yönünde" dedi.

Volkswagen’in Türkiye yatırımının sallantıda olduğu, firmanın bu yatırımı geri çektiği iddia ediliyordu. Türkiye’de kurduğu şirketi kapatmayan, Manisa’da arazi edinen firmanın limandan yer ayırtması da yatırım bekleyen otomotivcilere derin bir nefes aldırdı.