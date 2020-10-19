BTK', .tr Ağ Bilgi Sistemi'ni (TRABİS) devreye alabilmek ve alan adları yönetimine dair ihtiyaç duyulan bazı güncellemeleri gerçekleştirebilmek için yeni bir tebliğ yayınladı.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan İnternet Alan Adları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile, ".tr Ağ Bilgi Sistemi"nin (TRABİS) devreye alınması çalışmaları ve alan adları yönetimine dair ihtiyaç duyulan bazı güncellemeler BTK tarafından yapıldı. IANA/ICANN’nin ODTÜ’Den BTK’ya devri için yapılan başvuru, geçtiğimiz yıl onaylanmıştı.

Yaklaşık 10 milyon TL büyüklüğünde bir pazara sahip olan “.tr” uzantılı alan adları, şu ana kadar 1991-1998 yılları arasında ".tr" alan adı işlemleri için gerekli politika ve prosedürleri belirleyen ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca temin ediliyordu. Ancak geçtiğimiz yıl başlayan süreç sonunda bu yetki, BTK’ya geçmiş oluyor.

“Nic.tr” kayıtlarına bakıldığında 2020 ilk çeyrek itibarıyla Türkiye’de 417 bin 100 ".tr" uzantılı alan adı yer aldığı görülüyor. “com.tr” uzantısı, yüzde 83,1 ile en büyük payı oluştururken; yüzde 3,3 orana sahip olan “gen.tr” ile “gov.tr” ve yüzde 2,6’lık orana sahip olan “org.tr” diğer en popüler “.tr” uzantıları olarak karşımıza çıkıyor.

Söz konusu ".tr" uzantılı alan adlarının yüzde 78,1’i Türkiye’de barındırılırken; yüzde 10,4’ü ABD’de, yüzde 5,6'sı Almanya’da, yüzde 1,6'sı Fransa'da, yüzde 1,3'ü İngiltere’de, yüzde 1,2'si Hollanda'da ve yüzde 1,7'si de diğer ülkelerde barındırılmaya devam ediliyor.