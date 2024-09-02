Eylül, oyunlar bakımından dolu dolu geçecek. Bu ay birçok yapımın piyasaya sürüldüğünü göreceğiz. Gelin bu oyunlara birlikte göz atalım.

2024, oyun dünyası için dolu dolu bir yıl olarak geçiyor. Şimdiye kadar birçok başarılı oyunun yıl içinde çıkış yaptığını görmüştük. Bu ay da bu durum devam edecek. Eylül 2024’te birçok yeni oyun bizlerle buluşacak.

Peki bu ay hangi oyunlarla buluşacağız? Bu içeriğimizde Eylül 2024 boyunca piyasaya sürülecek oyunlara bakıyoruz. EA Sports FC 25’ten Astro Bot’a kadar birçok farklı yapım, oyunseverlerin beğenisine sunulacak.

Eylülde piyasaya sürülecek oyunlar

EA Sports FC 25

Çıkış tarihi: 27 Eylül

27 Eylül Platformlar: PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC

FIFA'dan ayrıldıktan sonra EA Sports FC ismini alan ikonik futbol oyunu serisinin yenisi EA Sports FC 25 ile bu ay buluşuyoruz. Oyun, FC 24'e kıyasla birçok iyileştirme ile karşımıza çıkacak.

NBA 2K25

Çıkış tarihi: 6 Eylül

6 Eylül Platformlar: PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC

Basketbolseverlerin vazgeçilmezi NBA 2K serisi, 2K25 ile geri dönüyor. Çok daha gerçekçi grafikler, daha iyi oynanış gibi birçok yenilik bu oyunda oyuncularla buluşacak.

Astro Bot

Çıkış tarihi: 6 Eylül

6 Eylül Platformlar: PS5

PlayStation 5'in en sevilen oyunlarından biri olan ve DualSense kontrolcüleri en iyi şekilde deneyimlemenizi sağlayan Astro Bot, yeni oyunuyla geri dönüyor. Fragmandan çok eğlenceli olabileceğini görebiliyoruz.

Quidditch Champions

Çıkış tarihi: 3 Eylül

3 Eylül Platformlar: PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC

Bu oyun, ikonik Harry Potter serisinden spor temalı bir yapım. Oyunda seride sıkça karşılaştığımız Quidditch isimli sporu ister tek ister arkadaşlarımızla deneyimleyebiliyoruz.

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Çıkış tarihi: 9 Eylül

9 Eylül Platformlar: PS5, Xbox Series X/S, PC

Saber Interactive imzalı üçüncü şahıs aksiyon türündeki Warhammer 40K oyunu Warhammer 40,000: Space Marine 2'de bu ay gelecek yapımlar arasında.

Final Fantasy 16 PC'ye geliyor

Çıkış tarihi: 9 Eylül

9 Eylül Platformlar: PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC

PS5'e gelişinin üzerinden 1 yılı aşkın bir süre geçen Final Fantasy 16, bu ay PC'ye geliyor. Aksiyon dolu macera türündeki yapımda, Clive Rosfield'ın tanrılar ve canavarlarla mücadele ettiği hikâyesi konu ediniliyor.

God of War Ragnarök PC sürümü

Çıkış tarihi: 16 Eylül

16 Eylül Platformlar: PC

2022'de PS özel oyunu olarak çıkış yapan ve dünya çapında büyük başarı toplayan God of War Ragnarök, bu ay PC için nihayet çıkış yapacak. PC oyuncuları, Kratos ve Atreus'un maceralarını deneyimleyebilecekler.

Frostpunk 2

Çıkış tarihi: 20 Eylül

20 Eylül Platformlar: PC

Frostpunk'ın uzun süredir beklenen devam oyunu nihayet bu ay çıkış yapacak. Şehir kurma, strateji türlerindeki yapımda, bir kar fırtınasının Dünya'yı buzdan bir çöle dönüştürmesinin 30 yıl sonrasına gideceğiz.

Eylülde gelecek diğer oyunlar ve çıkış tarihleri